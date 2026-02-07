Uzinić okupio molitelje i kontraprosvjednike: 'Među nama ne bi trebali stajati kordoni policije'

'Treba nam Isus. Treba nam Isus evanđelja . Treba nam Isus koji nam se objavio kao suosjećajan Bog, kao Bog sa srcem . Bog kojem je stalo do svakoga', započeo je Uzinić svoju propovijed, a prenosi Novi list . Nadbiskup je ustanovio da 'vjerojatno svi imamo i taj Isusov osjećaj suosjećanja i blizine, to nas motivira. Ali potrebno, misli Uzinić, povući se na osamu, otvoriti se Bogu i njegovim nadahnućima'. Poslao je time poruku zajedništva , a ne podjela.

'Potrebno je pogledati u Isusa i njegov način. Kako bismo mogli biti bliž Bogu, ali onda i na Božji način bliži jednim drugima. Kako bismo mogli biti zajedno. Kako među nama ne bi trebali stati i stajati kordoni policije koji nas dijele i s kojima trošimo dragocjeno vrijeme', rekao je riječki nadbiskup. Istaknuo je da kršćani trebaju dati doprinos boljitku društva, biti bliski s drugima te suosjećajni.

'Ali to možemo tek nakon što usvojimo Isusov pogled, tek kad se naše srce ispuni suosjećanjem kao što je bilo njegovo srce ispunjeno, tek kad nećemo biti još jedan razlog podjela u našem društvu, nego ćemo postati ono što Isus želi da bude njegova Crkva. Most između ljudi i Boga i most prema braći i sestrama', kazao je, a prenosi isti izvor.

Kako pišu, nakon mise, izložio je Presveto i pozvao okupljene na klanjanje i molitvu u tišini.

'Ne želim da i to bude jedan od razloga podjela. Ali vas sve koji želite, pozivam da ostanete s Isusom. Zato ćemo izložiti Presveti Oltarski Sakrament. Tko želi biti u osami s Isusom i moliti za mudrost za koju je Salomon molio, dobro je došao', poručio je nadbiskup Uzinić u subotu ujutro.