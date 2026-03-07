FOTO/VIDEO Molitelji se opet okupili na glavnom trgu u Zagrebu, pridružile im se i žene

Molitelji, vjerski skup muškaraca u organizaciji bratstva Vitezovi bezgrešnog srca Marijina, svake prve subote u mjesecu mole na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, ali i u drugim većim hrvatskim gradovima

Tradicionalno okupljanje održano je na zagrebačkom Trgu bana Jelačića, gdje je uz molitelje stigla i skupina građana koja je prosvjedovala protiv njihova okupljanja, s transparentima 'Gdje su molitve za žrtve femicida', 'Moja maternica, moja odluka', 'Pravo na siguran pobačaj spašava život', 'Klečavci mrze žene'.

Molitelji i prosvjednici na glavnom trgu u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL







+41 Molitelji i prosvjednici na glavnom trgu u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL

Između molitelja i prosvjeda stoje policajci koji osiguravaju mir. Molitva krunice održava se u više hrvatskih gradova. Jedna je skupina žena odlučila stati pokraj ograđenog prostora klečavaca kako bi molile s njima. U taj prostor ženama inače nije dopušten pristup.

Molitelji na trgu Izvor: tportal.hr / Autor: tportal.hr