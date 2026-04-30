nagnuta dizalica

Prizor s gradilišta kod Vjesnika uznemirio Zagrepčane: Evo o čemu je riječ

I.V.

30.04.2026 u 18:16

Ilustracija
Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL
Bionic
Reading

Nagnuta dizalica kod Vjesnika u Zagrebu izazvala je zabrinutost među građanima

Dizalica kod Vjesnika se vidno nagnula, a prema slikama koje je objavio 24sata izgleda kao da će se srušiti. Kako javljaju, prizor s gradilišta uznemirio je prolaznike jer konstrukcija djeluje nestabilno i kao da prijeti urušavanjem.

Ipak, kako se doznaje, razloga za uzbunu nema. Dizalica je, naime, namjerno spuštena odnosno polegnuta zbog jakog vjetra.

Takva praksa uobičajena je na gradilištima i predstavlja standardnu sigurnosnu proceduru. Na taj način smanjuje se opterećenje na konstrukciju te se sprječava mogućnost oštećenja opreme ili ugrožavanja radnika i prolaznika.

Stručnjaci ističu da se u uvjetima snažnog vjetra ovakve mjere provode preventivno kako bi se izbjegle eventualne nesreće.

vezane vijesti

najpopularnije

Još vijesti