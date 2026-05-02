Iz osvete napali Zagreb, Martić sve priznao na televiziji: Gađali su i tramvaj pun ljudi

U napadu na Zagreb i druge hrvatske gradove poginulo je sedam, a ranjeno oko 200 osoba. Milan Martić sam je priznao na televiziji da je izdao naredbu za raketiranje, zbog čega je na kraju osuđen pred haaškim, ali i zagrebačkim sudom

Na današnji dan prije 31 godinu, po naredbi Milana Martića raketirani su Zagreb, Sisak, Karlovac i Jastrebarsko. Bila je to izravna osveta za operaciju Bljesak, koja će se okončati samo dan poslije oslobađanjem okupiranog teritorija zapadne Slavonije. U napadu na Zagreb poginulo je sedam osoba, dok ih je oko 200 ranjeno. Napad je izveden raketnim sustavom Orkan, odnosno granatama s kasetnim punjenjem, takozvanim zvončićima, koji su zabranjeni po svim međunaordnim ratnim konvencijama UN-a.

"Strahovita eksplozija jučer u 10:25 prolomila se Strossmayerovim šetalištem i Petrinjskom. Gotovo istovremeno, nekoliko stotina metara dalje, odjeknula je detonacija u Staroj Vlaškoj kod Draškovićeve, gdje je, među ostalim, pogođen i tramvaj pun putnika. Pogođeno je i dvorište gimnazija u Križanićevoj. Nije pošteđeno ni predgrađe - eksplozije su potresle naselje Pleso, nedaleko velike Gorice", pisao je tada Večernji. Osim navedenih lokacija, pogođena je Dječja bolnica u Klaićevoj, Hrvatsko narodno kazalište, Akademija dramskih umjetnosti te Dom umirovljenika Centar.

Javno priznanje Vođa srpskih pobunjenika Milan Martić je drugog dana napada na televiziji priznao da je naredio granatiranje Zagreba. Još je ranije prijetio da ih nitko ne može spriječiti da tuku po hrvatskim gradovima.

Na temelju tih izjava, ali i dokaznog materijala te svjedočanstava Haaški sud je Martića osudio na 35 godina zatvora zbog progona, ubojstava, mučenja, deportiranja i ostalih zločina protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja rata počinjenih protiv Hrvata i ostalih nesrba u Hrvatskoj te za raketiranje Zagreba.