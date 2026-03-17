NE ZABORAVITE KIŠOBRAN

Kišovito i oblačno jutro: Stigla promjena vremena, evo što nas čeka kroz tjedan

L. Š.

17.03.2026 u 07:20

Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Promjenljivo do pretežno oblačno, vjetrovito te u unutrašnjosti svježe, povremeno će biti kiše, a u Dalmaciji su mogući i pljuskovi s grmljavinom, prognoza je vremena Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za utorak. U gorskim predjelima padat će susnježica i snijeg, a nošenog burom snijega može biti i na sjevernom Jadranu

Vjetar će biti umjeren, mjestimice na udare i jak sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura s olujnim, podno Velebita lokalno i orkanskim udarima, a na jugu prolazno jako jugo i jugozapadnjak.

Najviša temperatura zraka bit će uglavnom između 9 i 13 Celzijevih stupnjeva, u Gorskoj Hrvatskoj osjetno niža, a u Dalmaciji pak koji stupanj viša.

Do kraja tjedna na kopnu i moru

Još će u srijedu prijepodne na kopnu biti malo kiše, češće u gorju i to u obliku susnježice i snijega. Zatim smanjenje naoblake i popuštanje vjetra, a bit će i uglavnom suho, tek sporadično koji pljusak moguć u subotu. Jutra hladna uz slab mraz, ali danju temperatura malo viša, u okviru prosjeka za sredinu ožujka, prognozira RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić.

Na Jadranu će povremene kiše biti još u srijedu, kada će marčana bura stvarati najviše problema uz češće olujne i orkanske udare. Od četvrtka znatno sunčanije i suho, ali i dalje razmjerno vjetrovito, jer će bura samo postupno slabjeti do vikenda. Temperatura od četvrtka danju malo viša, ali uobičajena za doba godine.

