Kakva nas sezona očekuje? Glavina pozvao na korigiranje marži u turizmu

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina pozvao je u utorak na "korigiranje marži" u cijelom lancu vrijednosti vezanom za turizam, a kako bi se odgovorilo na aktivnosti konkurentskih zemalja te odradilo još jednu kvalitetnu turističku sezonu

Glavina je to izjavio nakon 5. sjednice Vijeća za upravljanje razvojem turizma, održane u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (NSK), kojoj je uz predsjednika Vlade Andreja Plenkovića i više ministara nazočio i guverner HNB-a Boris Vujčić, kao i niz predstavnika turističkih udruženja, kompanija te cehovskih udruženja.

Prema ministrovim riječima, geopolitička situacija zbog sukoba na Bliskom istoku značajno utječe na odluke oko putovanja, pri čemu će gosti s emitivnih tržišta "jako pažljivo" birati destinacije u glavnom dijelu turističke godine. Pritom, napomenuo je, postoje i snažne kampanje na svim emitivnim tržištima s porukama građanima da ljetuju u svojoj zemlji i tako pomognu vlastito gospodarstvo. Stoga, Glavina je poručio cijelom hrvatskom turističkom sektoru, kao i onima koji možda nisu najdirektnije vezani za turizam, ali su praktički sastavni dio cijena i "cijelog paketa primamljivosti", uključujući sektore trgovine i prijevoza, da se treba dobro potruditi te korigirati očekivanja i marže, kako bi cijene proizvoda i usluga bile konkurentne u odnosu na druga tržišta, koja se već prilagođavaju situaciji.

"Treba pronaći dodatan prostor i izaći s posebnim dodatnim akcijama kojima Hrvatska odgovara na ovu trenutnu situaciju", apelirao je Glavina, kazavši i da se očekuje odgovornost svih u sustavu. "Ukoliko to napravimo i ukoliko se na to nadovežu naše promotivne aktivnosti (...) onda itekako imamo priliku odraditi dobru i kvalitetnu turističku godinu", zaključio je ministar. Staničić: Interes za putovanja nikad veći Direktor Hrvatske turističke zajednice (HTZ) Kristjan Staničić je istaknuo dosadašnje promotivne i marketinške aktivnosti te agencije, kao i jačanje strateških partnerstava s avioprijevoznicima i turoperatorima, s ciljem da hrvatske destinacije budu što dostupnije turistima. Turističke brojke su trenutno oko razine prošlogodišnjih, dok je glavni dio sezone, s obzirom na sve okolnosti koje utječu na industriju putovanja, kazao je Staničić, "još velika nepoznanica", no na njega se gleda s optimizmom. Apostrofirao je istraživanje Europske putničke komisije po kojem je interes za putovanja u Europi nikad veći te nadmašuje 80 posto. "To nam je šansa da, uz pametnu cjenovnu politiku i kvalitetnu turističku ponudu, i ova turistička godina bude dobra", izjavio je. Ostojić: Razinu cijena definira tržište, a tu su i troškovni pritisci Na pitanje novinara postoji li prostor za smanjivanje marži, direktor Hrvatske udruge turizma (HUT) Veljko Ostojić je odgovorio da u hotelijerstvu tri godine zaredom EBITDA marža pada. Istaknuo je da razinu cijena definira tržište, apostrofiravši i snažne troškovne pritiske, koji se mogu odnositi na energente, cijenu rada ili pak na sirovine, to jest inpute. Stoga je potrebno naći optimalni balans između cijena i ostvarivanja određenih poslovnih rezultata, to jest neto dobiti, koja daje prostor za povećanje plaća i nove investicije, jer bez njih na srednji rok pada konkurentnost, kazao je Ostojić. Rekao je da su hoteli i kampovi dosegnuli određeni "plafon" i da će ići "zaista oprezno" s podizanjem cijena, na "razini projicirane inflacije ili čak ispod toga".