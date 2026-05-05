Kakva nas sezona očekuje? Glavina pozvao na korigiranje marži u turizmu

I.H./Hina

05.05.2026 u 17:48

Izvor: Pixsell / Autor: Luka Antunac/PIXSELL
Ministar turizma i sporta Tonči Glavina pozvao je u utorak na "korigiranje marži" u cijelom lancu vrijednosti vezanom za turizam, a kako bi se odgovorilo na aktivnosti konkurentskih zemalja te odradilo još jednu kvalitetnu turističku sezonu

Glavina je to izjavio nakon 5. sjednice Vijeća za upravljanje razvojem turizma, održane u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (NSK), kojoj je uz predsjednika Vlade Andreja Plenkovića i više ministara nazočio i guverner HNB-a Boris Vujčić, kao i niz predstavnika turističkih udruženja, kompanija te cehovskih udruženja.

Prema ministrovim riječima, geopolitička situacija zbog sukoba na Bliskom istoku značajno utječe na odluke oko putovanja, pri čemu će gosti s emitivnih tržišta "jako pažljivo" birati destinacije u glavnom dijelu turističke godine. Pritom, napomenuo je, postoje i snažne kampanje na svim emitivnim tržištima s porukama građanima da ljetuju u svojoj zemlji i tako pomognu vlastito gospodarstvo.

Stoga, Glavina je poručio cijelom hrvatskom turističkom sektoru, kao i onima koji možda nisu najdirektnije vezani za turizam, ali su praktički sastavni dio cijena i "cijelog paketa primamljivosti", uključujući sektore trgovine i prijevoza, da se treba dobro potruditi te korigirati očekivanja i marže, kako bi cijene proizvoda i usluga bile konkurentne u odnosu na druga tržišta, koja se već prilagođavaju situaciji.

Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL

"Treba pronaći dodatan prostor i izaći s posebnim dodatnim akcijama kojima Hrvatska odgovara na ovu trenutnu situaciju", apelirao je Glavina, kazavši i da se očekuje odgovornost svih u sustavu.

"Ukoliko to napravimo i ukoliko se na to nadovežu naše promotivne aktivnosti (...) onda itekako imamo priliku odraditi dobru i kvalitetnu turističku godinu", zaključio je ministar.

Staničić: Interes za putovanja nikad veći

Direktor Hrvatske turističke zajednice (HTZ) Kristjan Staničić je istaknuo dosadašnje promotivne i marketinške aktivnosti te agencije, kao i jačanje strateških partnerstava s avioprijevoznicima i turoperatorima, s ciljem da hrvatske destinacije budu što dostupnije turistima.

Turističke brojke su trenutno oko razine prošlogodišnjih, dok je glavni dio sezone, s obzirom na sve okolnosti koje utječu na industriju putovanja, kazao je Staničić, "još velika nepoznanica", no na njega se gleda s optimizmom.

Apostrofirao je istraživanje Europske putničke komisije po kojem je interes za putovanja u Europi nikad veći te nadmašuje 80 posto. "To nam je šansa da, uz pametnu cjenovnu politiku i kvalitetnu turističku ponudu, i ova turistička godina bude dobra", izjavio je.

Ostojić: Razinu cijena definira tržište, a tu su i troškovni pritisci

Na pitanje novinara postoji li prostor za smanjivanje marži, direktor Hrvatske udruge turizma (HUT) Veljko Ostojić je odgovorio da u hotelijerstvu tri godine zaredom EBITDA marža pada. Istaknuo je da razinu cijena definira tržište, apostrofiravši i snažne troškovne pritiske, koji se mogu odnositi na energente, cijenu rada ili pak na sirovine, to jest inpute.

Stoga je potrebno naći optimalni balans između cijena i ostvarivanja određenih poslovnih rezultata, to jest neto dobiti, koja daje prostor za povećanje plaća i nove investicije, jer bez njih na srednji rok pada konkurentnost, kazao je Ostojić.

Rekao je da su hoteli i kampovi dosegnuli određeni "plafon" i da će ići "zaista oprezno" s podizanjem cijena, na "razini projicirane inflacije ili čak ispod toga".

"Svjesni smo što se događa na tržištima Mediterana te činjenice da će velik broj zemalja, pogotovo u ovim geopolitičkim uvjetima imati akcije, odnosno davati popuste na svoju ponudu i to sad treba pažljivo pratiti i balansirati", izjavio je Ostojić.

Rekao je i da dosadašnji financijski rezultati te popunjenost kapaciteta pokazuju da se u hotelima i kampovima cjenovna politika vodi adekvatno, a da su trenutne rezervacije za predstojeći dio turističke godine na razini prošle godine. Ako se ostvare i određene najave oko značajnijeg "last minute bookinga", rezultati bi čak mogli bit bolji od lanjskih, dodao je.

"Cijene u privatnom smještaju neće rasti ako ..."

Predsjednik Udruženja putničkih agencija pri HGK Boris Žgomba se ne slaže s tezom da je Hrvatska već sada preskupa i nekonkurentna u odnosu na mediteranske zemlje, napominjući da rast cijena energenata utječe na sve zemlje, a ne samo Hrvatsku. "Rezultati trenutno govore da imamo pravi odnos novca i kvalitete, a što će biti dalje to ćemo vidjeti", izjavio je Žgomba.

Predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja Barbara Marković rekla je da su u privatnom smještaju cijene proteklih nekoliko godina rasle, pa se u ovoj godini ne očekuje "neki značajan porast". "Cijene u privatnom smještaju se neće dizati ukoliko nisu opravdane nekim dodatnim uslugama", kazala je, apostrofirajući važnost "stabilizacije" cijena i iz perspektive održanja konkurentnosti hrvatskog turizma. 

Ustvrdila je i da Hrvatska ima najbolji obiteljski smještaj na Mediteranu, a da domaćini u turizmu koji su godinama u poslu i pametno formiraju cijene neće imati problema s popunjenošću kapaciteta.

