Nova dojava o bombama na tri lokacije u Zagrebu

Zbog nove dojave o bombama, policija je stigla u zagrebačku Gradsku upravu.
U dojavi se prijeti aktiviranjem bombi na tri lokacije u Zagrebu - Gradskoj upravi, sjedištu stranke Možemo i na jednoj lokaciji u Novom Jelkovcu, piše Index.
Zaposlenici su evakuirani, a policija na mjestu događaja provodi preglede. U zgradu su ušli i policijski psi.
Diljem zemlje posljednjich su tjedana stizale dojave o bombama, a uhićena su trojica mladića, od kojih dva maloljetnika. Tko je odgovoran za novu epizodu, još se ne zna.