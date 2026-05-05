Nova dojava o bombama na tri lokacije u Zagrebu

Bi. S.

05.05.2026 u 16:07

Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Neven Bučević/Tportal
Zbog nove dojave o bombama, policija je stigla u zagrebačku Gradsku upravu.

U dojavi se prijeti aktiviranjem bombi na tri lokacije u Zagrebu - Gradskoj upravi, sjedištu stranke Možemo i na jednoj lokaciji u Novom Jelkovcu, piše Index.

Zaposlenici su evakuirani, a policija na mjestu događaja provodi preglede. U zgradu su ušli i policijski psi.

Diljem zemlje posljednjich su tjedana stizale dojave o bombama, a uhićena su trojica mladića, od kojih dva maloljetnika. Tko je odgovoran za novu epizodu, još se ne zna.

