Jandroković: Institucije trebaju utvrditi odgovornost u sportskim savezima

Govoreći o odgovornosti za nadzor financija u sportskim savezima, istaknuo je kako je za sada najizraženiji slučaj Skijaškog saveza , dok ostale slučajeve trebaju ispitati nadležne institucije.

'Nadležne institucije moraju odraditi svoj posao kod kaznenih prijava, vidjet ćemo što je istina, što nije istina. Oni koji su prekršili zakon moraju odgovarati. Ali ne mogu na temelju medijskih napisa suditi unaprijed. Vjerojatno ima i točnih stvari, ali i različitih interesa unutar saveza. To treba prepustiti institucijama da utvrde tko je kriv i tko je odgovoran', rekao je Jandroković, prenosi HRT.

'Za sada imamo najevidentniji slučaj, to je Skijaški savez. Sve ostalo moraju ispitati institucije i ne mogu suditi unaprijed. Postoje indicije i sumnje, ali tek nakon postupka možemo govoriti o odgovornosti, poručio je. Osvrnuo se i na prijedlog za izbor predsjednice Vrhovnog suda na inicijativu predsjednika Republike Zorana Milanovića, najavivši da će se o tome raspravljati idući tjedan, a glasovanje je planirano u petak.



'Idući tjedan ćemo sasvim sigurno raspraviti tu temu. Bit će rasprava, u petak glasovanje i, koliko vidim, vjerojatno će vladajuća većina podržati kandidatkinju predsjednika Republike za Vrhovni sud', rekao je.



Na pitanje o mogućnosti izbora predsjednika Vrhovnog suda bez izbora ustavnih sudaca, kratko je odgovorio da je to, prema njegovom stajalištu, moguće.

