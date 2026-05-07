Jadranka Kosor: 'Dabro je vlast, oporba nesposobna, a Plenković ima želudac'

Bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor smatra da je Hrvatska kompromitirala sve što je učinila u euroatlantskim integracijama, kako bi uspostavila vladavinu prava. Ocijenila je i da oporba nije iskoristila šansu koju je imala s izborom ustavnih sudaca

Suđenje Josipu Dabri, izbor ustavnih sudaca i predsjednika Vrhovnog suda, ali generalno stanje u hrvatskoj politici bili su povod da bivša premijerka i članica HDZ-a Jadranka Kosor komentira trenutnog obnašatelja te dužnosti Andreja Plenkovića. Posebno se osvrnula na Josipa Dabru, koji je dugo vremena bio jezičac na vagi u Hrvatskom saboru u korist vladajuće koalicije. Zbog toga je poručila da je on vlast. "Trebalo bi isticati činjenicu da je gospodin Dabro vlast u RH, on i njegovi, da je on dio vladajuće većine. On je vlast, on donosi odluke o svima nama, o događajima, o usmjeravanju hrvatske politike i svega o čemu odlučuje vlast. Za mene je to jedino važno u ovoj cijeloj ovoj situaciji. To što se radi o suđenju za nevjerojatna kaznena djela očito ljudima više nije posebno važno. Nitko predsjedniku Vlade, koji ovisi o glasu gospodina Dabre i njegovih, neće postaviti to pitanje. Vjerojatno ćemo se tijekom suđenja učestalo prisjećati njegove pucnjave iz kalašnjikova u gaćama i plastičnim šlapama", rekla je Kosor za N1.

Oporba u gaćama, a Dabro? Plenković je neki dan spomenuo da oporbu vidi u gaćama, na što ga je Kosor upozorila da treba biti oprezniji, jer i u svojim redovima ima "čovjeka u gaćama". "Onda se naravno javlja asocijacija na jučerašnju izjavu predsjednika Vlade, koji oporbu vidi u gaćama, kaže da su potpuno goli i hodaju u gaćama. Možda ne bi trebao previše na tome inzistirati, kada ima u vlasti čovjeka u gaćama." "Ja sam još prošle godine napisala, kada su izašle te slike i snimke, da je to slika Hrvatske; da je netko tko je vlast, tko odlučuje o našim sudbinama, o institucijama, o ustavnim sucima i predsjedniku Vrhovnog suda, puca ljeti iz kalašnjikova, gol do pojasa, u gaćama i plastičnim šlapama", rekla je Kosor. te dodala da ju ne čudi što je iz sudnice izašao "jako dobro raspoložen", jer je "i dalje vlast, unatoč tome što je bio pritvoren i što je javno pjevao ode ustaškom poglavniku. I dalje je medijska i politička zvijezda. Dobar si je s predsjednikom RH, tapšu se, smiju se, poslije valjda jedu i piju." Kaže da joj je "turobno, pogubno i, naravno, protuustavno" da su na vlasti ljudi koji relativiziraju "nekoga tko je slavio ustaškog vođu, koji je potpisivao rasne zakone i pod čijim pozdravom su ginuli ljudi", pritom misleći na Thompsona. Dodala je i da Plenković zna da je "ZDS" protuustavan, ali da ljudi to ne znaju. "Na presici, kada je izašao s predsjednikom čuvenog povjerenstva za suočavanje povijesti, on je rekao, Andrej Plenković, da je to protuustavno, ali da se iznimno može upotrebljavati. On je uveo taj pojam nepodnošljivih, protuustavnih dvostrukih konotacija. To je nešto što mu nitko u javnom prostoru, ni opozicija, ne suprotstavlja danonoćno, da to objasni. Ne sjećam se da je netko u Saboru, na aktualnom prijepodnevu, postavio to pitanje: objasnite detaljno, precizno, zašto se nešto što je protuustavno može ipak upotrebljavati? Za mene je to nepodnošljivo", dodala je.

Igra s imenima Što se tiče izbora ustavnih sudaca, Kosor smatra da je oporba loše odigrala te da se dala navući na tanak led. "Dali su se navući, u trenutku kada su počeli razgovarati o imenima. Uvučeni su u tu igru. Pokazali su se nevještima. Ako se borite protiv načela 'nama dva, vama jedan', koji gura predsjednik Vlade, koji se ne bi ni smio miješati u to što radi Sabor, nema razgovora o imenima. Tu su nasjeli. Dok se gura taj model, nema razgovora o imenima. Najstrašnija je kompromitacija tih ljudi, trguje se imenima, ljudima, stručnjacima i smanjuje im se šansa kod sljedećeg natječaja. Vjerojatno je o svemu, kao i uvijek, odlučio jedan čovjek. Dok god niste dogovorili izlazak iz tog tora u koji ste stjerani (nama dva, vama jedan, da imamo većinu) ne možete razgovarati o pojedincima", rekla je Kosor. Slično je, kaže, i s izborom predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda. Smatra da je oporba nesposobna te da Plenković to vidi, zbog čega svakodnevno poduzima turneju po Hrvatskoj jer to "liči na mogućnost razmišljanja o prijevremenim izborima, da se učvrsti ta vlast." "Mislim da se radi jednostavno o nesposobnosti. Jedan dio tih ljudi ne zna raditi taj posao. Politika je isto zanat, tu se moraju neke stvari naučiti. Pogotovo u ovakvoj situaciji, kada imate predsjednika Vlade koji je treći put u mandatu i koji je gospodar svega, to se mora priznati. Koji je sada dodatno ojačao kada je dobio treći mandat i koji drži i svoju stranku i cijelu državu u nekoj vrsti političke šake, to se mora priznati", rekla je Kosor i dodala da Plenković nema političke vještine nego dobar "želudac". "Ništa mu nije strano, manevrira, dovodi ljude sa SDP-ove liste. Neki će reći da je to vještina, ja ne mislim da je to vještina, više se tu radi o želucu. Opozicija je pokazala da nije vješta, da nije dovoljno educirana i sposobna onog trenutka kada Možemo! i SDP nisu ušli u predizbornu koaliciju. Da su ušli u predizbornu koaliciju, stvari bi drugačije bile na izborima. One izjave da će svaki osvojiti svoje pa se udružiti bile su potpuno smiješne i naivne. Taj momentum su potpuno izgubili, a sada pokazuju svaki dan dodatne slabosti", ustvrdila je bivša premijerka.