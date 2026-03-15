Izraelci nagovijestili dokle misle udarati po Iranu: 'Imamo još tisuće ciljeva'

"Pred sobom imamo još tisuće ciljeva. Spremni smo, u koordinaciji s američkim saveznicima na planove najmanje do židovskog blagdana Pashe, što je otprilike tri tjedna od danas. A imamo i veće planove za čak tri tjedna nakon toga", dodao je.

Pasha, ključan datum u židovskome vjerskom kalendaru, ove godine počinje 1. travnja navečer, kada se obitelji okupljaju da bi obilježile oslobođenje Židova iz egipatskog ropstva prije tisuća godina.

Izraelska vojska izvještava da su zračne snage izvele više od 400 nizova napada od početka obnovljenih neprijateljstava 28. veljače, posebno ciljajući iransku infrastrukturu.

Derin je CNN-u rekao da izraelska vojska "ne djeluje u skladu sa štopericom ili nekim rasporedom, već radi na postizanju svojih ciljeva". A cilj im je ozbiljno oslabiti iranski režim, rekao je brigadni general.

Govoreći o obnovljenim neprijateljstvima u južnom Libanonu, Defrin je rekao da je milicija Hezbolaha, koju podržava Iran, odlučila ostati izvan dvanaestodnevnog rata u lipnju prošle godine, no da se sada uključila.

"U lipnju su shvatili da je to ograničena kampanja u Iranu, pa nisu napadali. Sada kada je sve izašlo na vidjelo, pridružuju se", rekao je za CNN.