RAZORUŽAVANJE HEZBOLAHA

Izrael i Libanon konačno će sjesti za stol, doći će i Trumpov zet

B. S. / Hina

14.03.2026 u 17:40

Izraelski tenk na granici s Libanonom (ilustrativna fotografija) Izvor: EPA / Autor: ATEF SAFADI
Očekuje se da će Izrael i ⁠Libanon u nadolazećim danima održati izravne pregovore, prve otkad je započeo rat s Iranom koji je uvukao Libanon dublje u sukob, izvijestile su izraelske novine Haaretz u subotu, pozivajući se na dva izvora upućena u pitanje.

Zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jared Kushner, bit će uključen u pregovore koji će se održati u Parizu ili na Cipru, dok će izraelsko izaslanstvo predvoditi povjerenik izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, Ron Dermer, piše Haaretz.

Očekuje se da će pregovori biti usredotočeni na okončanje borbi u Libanonu i razoružanje libanonske oružane skupine Hezbolah, navodi Haaretz.

Hezbolah je otvorio vatru na Izrael 2. ožujka, osvećujući se za ubojstvo iranskog vrhovnog vođe na početku američko-izraelskog rata protiv Irana.

Izrael je otad počeo provoditi sveobuhvatne kampanje protiv moćne libanonske oružane skupine, u kojima je poginulo više od 770 ljudi, a raseljeno još stotine tisuća, dok je Hezbolah ispalio stotine rakete preko granice.

