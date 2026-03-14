Izrael i Libanon konačno će sjesti za stol, doći će i Trumpov zet

Zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jared Kushner, bit će uključen u pregovore koji će se održati u Parizu ili na Cipru, dok će izraelsko izaslanstvo predvoditi povjerenik izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, Ron Dermer, piše Haaretz.

Očekuje se da će pregovori biti usredotočeni na okončanje borbi u Libanonu i razoružanje libanonske oružane skupine Hezbolah, navodi Haaretz.

Hezbolah je otvorio vatru na Izrael 2. ožujka, osvećujući se za ubojstvo iranskog vrhovnog vođe na početku američko-izraelskog rata protiv Irana.

Izrael je otad počeo provoditi sveobuhvatne kampanje protiv moćne libanonske oružane skupine, u kojima je poginulo više od 770 ljudi, a raseljeno još stotine tisuća, dok je Hezbolah ispalio stotine rakete preko granice.