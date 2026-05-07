Ivošević o Šuti: Svaki kriminalac potvrdit će vam da je od odvjetnika važnije imati knjigovođu od povjerenja

‘Svaki kriminalac potvrdit će vam da kad se baviš kriminalom, važnije od dobrog odvjetnika je imati knjigovođu od povjerenja’, napisao je Ivošević .

Bojan Ivošević oglasio se na društvenim mrežama nakon što je objavljeno da je Božo Šuta , vlasnik obrta B-Kop i brat splitskog gradonačelnika Tomislava Šute, dobio optužnicu Općinskog državnog odvjetništva u Splitu zbog sumnje u nezakonito vađenje građevinskog kamena na Visu tijekom 2024. godine.

'Jer treba znati kako izvesti da se u knjigama na skladištu samo pojave tone kamena. Bez legalnog rudnika koji bi "proizveo" kamen, bez ulaznog računa kojim kupiš kamen. Poput David Copperfielda jučer ga nema, danas je tu, sutra tko zna, možda je već prodan, a tim novcem onda platiš i knjigovođu', dodao je.

Ivošević je u objavi podsjetio i na tužbu koju su protiv bivšeg gradonačelnika Ivice Puljka podnijela braća Šuta zbog ranijih izjava.

‘Fun fact: Osoba optužena od strane DORH-a za nezakonitu eksploataciju mineralnih sirovina RH istovremeno tuži Ivicu Puljka jer je rekao da nezakonito eksploatiraju mineralne sirovine RH’, napisao je.

'Braća Šuta u tužbi ističu kako je Puljak bio svjestan da iznosi neistine s ciljem da teško difamira, vrijeđa i omalovaži cijelu njihovu obitelj, a posebno njih dvojicu koji, kako tvrde, zakonito obavljaju svoju djelatnost. Navode da su nakon njegovih izjava bili izvrgnuti brojnim neugodnostima, komentarima i porugama. Zaključili su kako su Puljkove tvrdnje da kradu milijune, a da im u tome pomaže njihov brat Tomislav, "potpuno neistinite, tendenciozne i maliciozne', citirao je Ivošević dio tužbe.

Objavu je zaključio riječima: ‘Knjigovođo, pardon gradonačelniče, na dobro Vam došla Sudamja.’