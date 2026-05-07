Raste vjerojatnost prijenosa salmonele među peradi u Hrvatskoj

Željko Gottstein iz Zavoda za patologiju peradi Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu rekao je kako zbog visoke prisutnosti u jatima u zemljama iz kojih dolaze proizvodne životinje, raste vjerojatnost prijenosa salmonele u Hrvatsku.

Prema njegovim riječima, tijekom 2024. i 2025. godine u Laboratoriju za bakteriologiju Centra za peradarstvo Hrvatskog veterinarskog instituta pretraženi su uzorci iz 5900 jata raznih kategorija peradi te je u 277 slučajeva utvrđena salmonela, a najveća prisutnost bakterije zabilježena je u jatima konzumnih nesilica.