Raste vjerojatnost prijenosa salmonele među peradi u Hrvatskoj

M.Da./Hina

07.05.2026 u 14:10

Među peradi se salmonela može širi na razne načine - Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Salmonela postaje sve veći problem u hrvatskom peradarstvu i stoga je u suzbijanju te bakterije neophodna suradnja peradara sa znanstvenicima, stručnjacima i nadležnim institucijama, istaknuto je na Peradarskim danima 2026., međunarodnom znanstveno-stručnom simpoziju koji se održava u Poreču

Željko Gottstein iz Zavoda za patologiju peradi Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu rekao je kako zbog visoke prisutnosti u jatima u zemljama iz kojih dolaze proizvodne životinje, raste vjerojatnost prijenosa salmonele u Hrvatsku.

Prema njegovim riječima, tijekom 2024. i 2025. godine u Laboratoriju za bakteriologiju Centra za peradarstvo Hrvatskog veterinarskog instituta pretraženi su uzorci iz 5900 jata raznih kategorija peradi te je u 277 slučajeva utvrđena salmonela, a najveća prisutnost bakterije zabilježena je u jatima konzumnih nesilica.

Mnogi načini zaraze

Kako se čulo tijekom skupa, salmonela se u jata konzumnih nesilica može unijeti na mnogo načina - preko drugih ptica, kontaminiranom hranom, vodom, glodavcima, insektima, ljudima, steljom, prašinom itd.

"Najkritičnije točke i rizici za kontaminaciju proizvodnog sustava od prvih dana života peradi su valionice i zaražena roditeljska jata, a na samoj farmi neprikladno skladištenje hrane i sustavi napajanja ili kontaminirana hrana i voda, nekontrolirani ulazak ljudi i opreme u farme te neprikladno čišćenje i dezinfekcija nakon kraja proizvodnje", rekla je Danijela Horvatek Tomić iz Zavoda za patologiju peradi.

Jaja Izvor: EPA / Autor: HOTLI SIMANJUNTAK

Ključna je kontrola

Naglasila je da je ključna kontrola na svim razinama proizvodnje, od valionice do farme. Upravo zato, smatra ona, među ključnim mjerama u borbi sa salmonelom je vakcinacija peradi.

Peradarski dani 2026, najveći simpozij o peradarstvu u Hrvatskoj, okupio je 300 znanstvenika, veterinara, peradara i stručnjaka iz proizvođačkog sektora te prateće industrije iz 22 zemlje. Osim o salmonelozi na simpoziju se govorilo i o drugim bolestima koje prijete peradi.

