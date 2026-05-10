Teška prometna nesreća na A1 kod Šibenika, dvoje teško ozlijeđenih

Šibenska policija potvrdila je da su se sudarila dva osobna vozila, jedno šibenskih, a drugo ogulinskih registarskih oznaka, prenosi Slobodna Dalmacija.

Na teren su odmah izašle sve žurne službe – policija, Hitna pomoć i vatrogasci, a na mjesto događaja stigao je helikopter Hitne medicinske službe.

Kako je za Slobodnu Dalmaciju potvrdila Sanja Baljkas, glasnogovornica Policijske uprave šibensko-kninske, dvije osobe iz ove prometne nesreće zatražile su liječničku pomoć.

Jedna osoba prevezena je u šibensku bolnicu, dok će druga helikopterom biti prebačena u KBC Split.