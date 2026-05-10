Teška prometna nesreća na A1 kod Šibenika, dvoje teško ozlijeđenih

Kako je oko 15 sati izvijestio HAK, na autocesti A1 uklonjena su vozila iz prometne nesreće na dionici između čvorova Skradin i Šibenik u smjeru Dubrovnik, a dionica je otvorena. U prometnoj nesreći teško su ozlijeđene dvije osobe
Šibenska policija potvrdila je da su se sudarila dva osobna vozila, jedno šibenskih, a drugo ogulinskih registarskih oznaka, prenosi Slobodna Dalmacija.
Na teren su odmah izašle sve žurne službe – policija, Hitna pomoć i vatrogasci, a na mjesto događaja stigao je helikopter Hitne medicinske službe.
Kako je za Slobodnu Dalmaciju potvrdila Sanja Baljkas, glasnogovornica Policijske uprave šibensko-kninske, dvije osobe iz ove prometne nesreće zatražile su liječničku pomoć.
Jedna osoba prevezena je u šibensku bolnicu, dok će druga helikopterom biti prebačena u KBC Split.