PROMET BIO PREKINUT

Teška prometna nesreća na A1 kod Šibenika, dvoje teško ozlijeđenih

B. S.

10.05.2026 u 15:39

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Nel Pavletic/PIXSELL
Kako je oko 15 sati izvijestio HAK, na autocesti A1 uklonjena su vozila iz prometne nesreće na dionici između čvorova Skradin i Šibenik u smjeru Dubrovnik, a dionica je otvorena. U prometnoj nesreći teško su ozlijeđene dvije osobe

Šibenska policija potvrdila je da su se sudarila dva osobna vozila, jedno šibenskih, a drugo ogulinskih registarskih oznaka, prenosi Slobodna Dalmacija.

Na teren su odmah izašle sve žurne službe – policija, Hitna pomoć i vatrogasci, a na mjesto događaja stigao je helikopter Hitne medicinske službe.

Kako je za Slobodnu Dalmaciju potvrdila Sanja Baljkas, glasnogovornica Policijske uprave šibensko-kninske, dvije osobe iz ove prometne nesreće zatražile su liječničku pomoć.

Jedna osoba prevezena je u šibensku bolnicu, dok će druga helikopterom biti prebačena u KBC Split.

