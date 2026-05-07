Eksplozija u Haagu: Bačena bomba u ured najveće parlamentarne stranke D66

U četvrtak navečer u prostorije stranke D66 u Haagu bačena je eksplozivna naprava, sumnja se na neku vrstu pirotehničkog sredstva poput zračne bombe. Zgrada je oštećena, ali nije bilo ozlijeđenih, a policija je uhitila osumnjičenika.

Trideset ljudi u stranci

U trenutku eksplozije u stranačkim uredima je bilo prisutno oko 30-tak osoba.

Nizozemski premijer Rob Jetten, koji je ujedno i vođa stranke D66, rekao je da je naprava bačena kroz poštanski sandučić na ulaznim vratima zgrade, što je opisao kao "kukavički čin zastrašivanja".