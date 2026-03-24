'dogovor je bio napravljen'

Hrvatski politolog: 'Vojni napadi Izraela i SAD-a na Iran su agresija'

M.Da./Hina

24.03.2026 u 23:14

Vedran Obućina
Politolog i starokatolički svećenik Vedran Obućina izjavio je u utorak navečer na tribini 'Sociološki quodlibet', Odjela za sociologiju Matice hrvatske, da su vojni napadi Izraela i SAD-a na Iran agresija

Ako je vjerovati omanskom ministru vanjskih poslova, njemačkom ministarstvu vanjskih poslova i američkom State Departmentu dogovor između SAD-a i Irana na pregovorima je već bio napravljen.

Nekoliko sati nakon toga, dodao je, počeo je napad na Iran. U nekoliko se prvih dana promijenilo barem pet razloga zašto je došlo do napada na Iran, rekao je i dodao kako još ni danas ne znamo realno koji je razlog napada na Iran.

Ja uvijek kažem, naglasio je, da je Iran napadnut zato jer ima nuklearno oružje, a Sjeverna Koreja i Rusija nisu napadnuti jer imaju nuklearno oružje. Sad si možete razmisliti što to znači, rekao je Obućina.

'Međunarodno pravo je čudna biljka'

Od 2001. i napada na SAD međunarodno pravo je jedna čudna biljka, ocijenio je i dodao kako se ta biljka savija pod različitim pritiscima i ne donosi iste plodove u sličnim okolnostima.

Američka katolička zajednica i američka episkopalna zajednica su u javnosti vrlo jasno i oštro kritizirale napad na Iran, rekao je Obućina i dodao kako postoji cijeli niz ješiva, židovskih škola koje su također protiv rata za razliku od nekih koji ga podupiru.

Istaknuo je i kako postoji radikalno tijelo šiitskoga islama koje podupire protunapade, ali postoji i niz onih koji kažu da to nije u cilju šiitskoga islama.

Naravno, postoje evanđeoski kršćani u Americi koji tapšaju Trumpa po ramenima i koji se mole da što više bomba krene prema Bliskom istoku, rekao je.

Tko je Vedran Obućina?

Vedran Obućina je urednik društvene rubrike Vijenca. Studirao je na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, anglikansku teologiju na učilištu Mihael Starin u Osijeku i religijsku povijest na Sveučilištu u Regensburgu u Njemačkoj. Ima iskustvo istraživačkog boravka na Sveučilištu Chulalongkorn u Bangkoku (Tajland) i stalni je fellow i trener u Međunarodnom centru za međureligijski i međukulturalni dijalog (Kaiciid) u Lisabonu (Portugal).

Povremeno je živio i djelovao u Londonu, Rabatu, Ankari, Kairu i Teheranu, a upravo je dugogodišnje iskustvo boravka na Bliskom istoku dovelo do niza članaka i knjiga o tom kraju svijeta, uključujuči "Politički sustav Islamske Republike Iran".

Osim regionalne politike, religije i kulture, Obućina je i predsjednik Centra za međureligijski dijalog u Rijeci, s posebnim interesom za religijsko mirotvorstvo i ekoteologiju.

