Hrvatski politolog: 'Vojni napadi Izraela i SAD-a na Iran su agresija'

Politolog i starokatolički svećenik Vedran Obućina izjavio je u utorak navečer na tribini 'Sociološki quodlibet', Odjela za sociologiju Matice hrvatske, da su vojni napadi Izraela i SAD-a na Iran agresija

Ako je vjerovati omanskom ministru vanjskih poslova, njemačkom ministarstvu vanjskih poslova i američkom State Departmentu dogovor između SAD-a i Irana na pregovorima je već bio napravljen. Nekoliko sati nakon toga, dodao je, počeo je napad na Iran. U nekoliko se prvih dana promijenilo barem pet razloga zašto je došlo do napada na Iran, rekao je i dodao kako još ni danas ne znamo realno koji je razlog napada na Iran. Ja uvijek kažem, naglasio je, da je Iran napadnut zato jer ima nuklearno oružje, a Sjeverna Koreja i Rusija nisu napadnuti jer imaju nuklearno oružje. Sad si možete razmisliti što to znači, rekao je Obućina.

'Međunarodno pravo je čudna biljka' Od 2001. i napada na SAD međunarodno pravo je jedna čudna biljka, ocijenio je i dodao kako se ta biljka savija pod različitim pritiscima i ne donosi iste plodove u sličnim okolnostima. Američka katolička zajednica i američka episkopalna zajednica su u javnosti vrlo jasno i oštro kritizirale napad na Iran, rekao je Obućina i dodao kako postoji cijeli niz ješiva, židovskih škola koje su također protiv rata za razliku od nekih koji ga podupiru. Istaknuo je i kako postoji radikalno tijelo šiitskoga islama koje podupire protunapade, ali postoji i niz onih koji kažu da to nije u cilju šiitskoga islama. Naravno, postoje evanđeoski kršćani u Americi koji tapšaju Trumpa po ramenima i koji se mole da što više bomba krene prema Bliskom istoku, rekao je.

+3 Izraelski napad na Iran Izvor: EPA / Autor: ABEDIN TAHERKENAREH