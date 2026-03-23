VAŽNA SURADNJA

HGSS obučava kineske spašavatelje

L. Š. / Hina

23.03.2026 u 03:00

HGSS i kineski spašavatelji
Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) trenutno u Hrvatskoj provodi obuku kineskih spašavatelja za spašavanja na vodama i u poplavama prema licenci Rescue3, a u sklopu suradnje s kineskim partnerima koja traje od 2018. godine

U HGSS-u ističu da je time nastavljen razvoj međunarodne suradnje u području spašavanja na vodama, a već je dogovoren i njezin nastavak, uključujući buduću obuku pekinških vatrogasaca u Kini.

Suradnja dviju strana dodatno je ojačana nakon angažmana HGSS-a u prosincu 2025., kada je u Kini predvodio međunarodni tim zadužen za sigurnost 140 natjecatelja na jednoj od najzahtjevnijih utrka kajaka i kanua na divljim vodama, održanoj na rijeci Nu Jiang, odnosno Salweenu.

Kineski spašavatelji sada u Hrvatskoj prolaze prvi dio instruktorske obuke za spašavanje na vodama, a voditelj njihova tima Jin Shaohui rekao je kako su impresionirani razinom znanja i iskustva hrvatskih kolega.

'Stvarno nam se sviđa. Tim Hrvatske gorske službe spašavanja na najvišoj je razini u svijetu, imaju puno više iskustva nego mi s obzirom na to da duže postoje. Učimo i pokušavamo doći na istu razinu', istaknuo je Shaohui.

U HGSS-u naglašavaju da je njihov rad međunarodno prepoznat i kroz NATO te sustav civilne zaštite Europske unije. Od 2018. sudjeluju u NATO-ovim aktivnostima u području velikih nesreća i katastrofa, dok od 2015. razvijaju hrvatski modul za spašavanje koristeći plovila, oznake HR FRB 01.

Taj je modul prošao velike međunarodne vježbe u Poljskoj, Rumunjskoj i Mađarskoj, a završno testiranje očekuje ga u lipnju u Moldaviji.

U službi ističu kako taj kapacitet nije nastao administrativno, nego kroz niz velikih intervencija na terenu, od Metkovića 2010. i katastrofalnih poplava 2014. u Gunji, Sisačko-moslavačkoj županiji, na karlovačkom području i u Odžaku u BiH, gdje je spašeno gotovo 600 ljudi, do kasnijih angažmana u Karlovcu, Kokorićima, Gračacu, Hrvatskoj Kostajnici i Jablanici.

'Imamo gotovo 700 obučenih spašavatelja spremnih za kompleksna spašavanja na vodama i u poplavama, što je daleko najveći broj u ovom dijelu Europe. Kroz godine rada obučili smo i oko 1200 pripadnika žurnih službi iz cijele regije. Nama je najvažnije raditi, razvijati sposobnosti i biti spremni kada je najpotrebnije, a u lipnju nas čeka jedan ozbiljan i veliki ispit pred Mehanizmom unije za civilnu zaštitu', rekao je pročelnik Komisije za spašavanje iz voda i poplava HGSS-a Rene Tonkli.

