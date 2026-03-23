Golob tijesno pobijedio Janšu s tek jednim mandatom više: Otkrio je o čemu neće pregovarati

GS je osvojio 28,55 posto glasova i 29 zastupničkih mandata, a tijesno mu je za petama SDS s 28,17 posto i 28 mandata. Slovenski parlament ima 90 mjesta, od kojih su dva rezervirana za pripadnike mađarske i talijanske manjine.

Na trećem je mjestu demokršćanska koalicija Nove Slovenije (NSi), Slovenske narodne stranke (SLS) i Fokusa s devet mandata. Socijaldemokrati su osvojili šest, koliko i Demokrati Anžea Logara. Krajnje desna antivakserska Resni.ca imat će pet mandata u parlamentu, na koliko može računati i lijeva koalicija Levice i Vesne.

Postojeća koalicijska vlada sastoji se od GS-a, socijaldemokrata i Levice, ali oni po ovim rezultatima više nemaju većinu u parlamentu i za sastav nove vlade trebat će im šira koalicija.

GS, koji je na prošlim izborima osvojio je 41 mandat, bez obzira na to proglasio je pobjedu.