Friedrich Merz: 'Nijemci su 80 godina jednostavno imali sreće'

Kancelar Friedrich Merz u dramatičnom je govoru na susretu gospodarstvenika Sjeverne Rajne-Zapadne Falačke upozorio da Njemačka ulazi u razdoblje korjenitih promjena. Trenutno je stanje opisao kao "epohalnu prekretnicu" te je pozvao građane i gospodarstvenike da se naoružaju, ali strpljenjem.

Istaknuo je da se najmoćnija europska zemlja suočava s dvostrukim izazovom. Prvi su globalni geopolitički i ekonomski potresi, a drugi su vlastiti strukturni problemi.

"Svjedočimo dubokom povijesnom zaokretu kakav svaka generacija doživi tek jednom. Mi, koji smo rođeni nakon Drugog svjetskog rata, dosad smo jednostavno imali sreće. Ali sada, 80 godina nakon završetka rata, proživljavamo ono što je iskusila svaka generacija u prošlim stoljećima, a sada je red došao i na našu, iako tek nakon osam desetljeća", rekao je Merz.