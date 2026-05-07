Friedrich Merz: 'Nijemci su 80 godina jednostavno imali sreće'

M.Da.

07.05.2026 u 18:07

Friedrich Merz Izvor: EPA / Autor: CLEMENS BILAN
Kancelar Friedrich Merz u dramatičnom je govoru na susretu gospodarstvenika Sjeverne Rajne-Zapadne Falačke upozorio da Njemačka ulazi u razdoblje korjenitih promjena. Trenutno je stanje opisao kao "epohalnu prekretnicu" te je pozvao građane i gospodarstvenike da se naoružaju, ali strpljenjem.

Istaknuo je da se najmoćnija europska zemlja suočava s dvostrukim izazovom. Prvi su globalni geopolitički i ekonomski potresi, a drugi su vlastiti strukturni problemi.

"Svjedočimo dubokom povijesnom zaokretu kakav svaka generacija doživi tek jednom. Mi, koji smo rođeni nakon Drugog svjetskog rata, dosad smo jednostavno imali sreće. Ali sada, 80 godina nakon završetka rata, proživljavamo ono što je iskusila svaka generacija u prošlim stoljećima, a sada je red došao i na našu, iako tek nakon osam desetljeća", rekao je Merz.

Nestabilnosti u Njemačkoj

Ponovio je kako se ne radi o prolaznoj krizi, već o stvarnoj smjeni epoha koja već prodire u sve pore društva. Dodao je da će zbog toga biti potrebne dalekosežne reforme, koje su se već počele provoditi.

Merzova Vlada ih planira ubrzati, unatoč političkim pritiscima. Poduzetnici Sjeverne Rajne-Zapadne Falačke već su pozvali vladu da pokaže više "reformističke hrabrosti", jer su nužne promjene naprosto prespore.

Sve se ovo događa na prilično nestabilnoj političkoj podlozi. Naime, potpora vladajućoj koaliciji CDU-a, CSU-a i SPD-a nakon godinu dana na vlasti je u padu. S druge strane, desničarska Alternativa za Njemačku (AfD) u pojedinim dijelovima Njemačke bilježi rekordnu potporu građana.

