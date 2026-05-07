Drama u nastajanju: Članica EU-a 'preotet' će vojnike koje Trump povlači iz Njemačke?

Pentagon priprema povlačenje oko 5000 vojnika iz Njemačke sljedeće godine, a Trump je već naznačio da bi rezovi mogli biti i dublji.

'Ako predsjednik Donald Trump odluči smanjiti američku vojnu prisutnost u Njemačkoj, spremni smo prihvatiti američke vojnike u Poljskoj', rekao je predsjednik Nawrocki tijekom NATO-ove vojne vježbe u Litvi. Dodao je da Poljska već ima 'spremnu infrastrukturu' za takav potez, prenosi Politico.

Tusk upozorio Poljsku

Izjave Nawrockog dolaze svega nekoliko dana nakon što je premijer Donald Tusk u ponedjeljak upozorio da Poljska ne bi trebala 'preotimati' vojnike od svojih saveznika. Tusk je pritom naglasio da će Varšava iskoristiti 'svaku priliku' za jačanje američke prisutnosti na svom teritoriju, ali i da neće dopustiti da se Poljsku koristi za narušavanje europskog jedinstva.

Tuskova izjava o 'preotimanju' izazvala je oštre reakcije oporbene stranke Pravo i pravda, političkog tabora predsjednika Nawrockog, koja ga je optužila da sigurnost Poljske podređuje interesima Berlina. Tusk i Nawrocki već se dulje vrijeme razilaze oko niza političkih pitanja.