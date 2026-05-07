Drama u nastajanju: Članica EU-a 'preotet' će vojnike koje Trump povlači iz Njemačke?

Poljska bi mogla ugostiti američke vojnike koje Trump povlači iz Njemačke, poručio je predsjednik Karol Nawrocki, najavivši da će osobno lobirati za to kod američkog predsjednika, i to unatoč upozorenju premijera Donalda Tuska da Poljska ne bi smjela 'preotimati' savezničke snage
Pentagon priprema povlačenje oko 5000 vojnika iz Njemačke sljedeće godine, a Trump je već naznačio da bi rezovi mogli biti i dublji.
'Ako predsjednik Donald Trump odluči smanjiti američku vojnu prisutnost u Njemačkoj, spremni smo prihvatiti američke vojnike u Poljskoj', rekao je predsjednik Nawrocki tijekom NATO-ove vojne vježbe u Litvi. Dodao je da Poljska već ima 'spremnu infrastrukturu' za takav potez, prenosi Politico.
Tusk upozorio Poljsku
Izjave Nawrockog dolaze svega nekoliko dana nakon što je premijer Donald Tusk u ponedjeljak upozorio da Poljska ne bi trebala 'preotimati' vojnike od svojih saveznika. Tusk je pritom naglasio da će Varšava iskoristiti 'svaku priliku' za jačanje američke prisutnosti na svom teritoriju, ali i da neće dopustiti da se Poljsku koristi za narušavanje europskog jedinstva.
Tuskova izjava o 'preotimanju' izazvala je oštre reakcije oporbene stranke Pravo i pravda, političkog tabora predsjednika Nawrockog, koja ga je optužila da sigurnost Poljske podređuje interesima Berlina. Tusk i Nawrocki već se dulje vrijeme razilaze oko niza političkih pitanja.
U Njemačkoj je trenutno raspoređeno 36.000 vojnika SAD-a
Razgovori između Varšave i Washingtona o proširenju američke vojne prisutnosti u Poljskoj već su u tijeku 'i na vojnoj i na diplomatskoj razini', izjavio je ranije u srijedu zamjenik ministra vanjskih poslova Marcin Bosacki za Polsat News. Dodao je da se Poljska ne bi protivila tome da vojnici koji napuštaju Njemačku budu raspoređeni u Poljskoj, iako vlada nije zagovarala njihovo povlačenje iz Njemačke.
Ministar vanjskih poslova Radosław Sikorski poručio je na obrambenoj konferenciji u Varšavi da će dodatne američke snage 'biti dobrodošle u Poljskoj', bez obzira na to odakle budu premještene.
U Poljskoj se trenutačno nalazi oko 10.000 američkih vojnika, a u Njemačkoj ih je raspoređeno oko 36.000.