Europska desnica stala uz Orbana: Evo tko ga je podržao na skupu u Budimpešti

Marine Le Pen nazvala je Viktora Orbána ‘iznimnim vođom’, dok ga je Geert Wilders opisao kao ‘lava na kontinentu kojim vladaju ovce’, na skupu koji je okupio europske desničare u Budimpešti uoči izbora na kojima bi mađarski premijer mogao izgubiti vlast, prema anketama

‘Mađarska je postala simbol u Europi otpora ponosnog i suverenog naroda protiv pritisaka’, rekla je Le Pen, čelnica francuskog Nacionalnog okupljanja, na skupu euroskeptičnih lidera u Budimpešti, prenosi Guardian. ‘Mađarska je taj status postigla pod vodstvom premijera Viktora Orbána’, dodala je, pohvalivši njegovu ‘inteligenciju, hrabrost i viziju’.

Geert Wilders, čelnik nizozemske Stranke slobode, poručio je da je Orbán ‘pokazao što znači stajati uspravno’ te naglasio da vođa mora ‘prije svega služiti vlastitom narodu, a ne udaljenim elitama i neizabranim birokratima u Bruxellesu’. Orbán je godinama u sukobu s Europskom unijom zbog pitanja vladavine prava, a istodobno održava bliske odnose s Moskvom, odbija slati oružje Ukrajini i protivi se njezinu članstvu u EU-u.

U kampanji poručuje da će njegova pobjeda očuvati Mađarsku kao ‘otok sigurnosti i mira’, dok protivnika Pétera Magyara prikazuje kao predstavnika Bruxellesa i Kijeva. Ankete pokazuju da bi Magyar i njegova stranka Tisza mogli osvojiti između devet i 11 postotnih bodova više od Orbánova Fidesza na parlamentarnim izborima 12. travnja, koji se smatraju jednim od najvažnijih političkih testova u Europi ove godine.