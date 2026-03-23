Podrška uoči ključnih izbora

Europska desnica stala uz Orbana: Evo tko ga je podržao na skupu u Budimpešti

M. Šu.

23.03.2026 u 21:38

Geert Wilders, Marine Le Pen, Viktor Orban, Matteo Salvini Izvor: Profimedia / Autor: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

Marine Le Pen nazvala je Viktora Orbána ‘iznimnim vođom’, dok ga je Geert Wilders opisao kao ‘lava na kontinentu kojim vladaju ovce’, na skupu koji je okupio europske desničare u Budimpešti uoči izbora na kojima bi mađarski premijer mogao izgubiti vlast, prema anketama

Mađarska je postala simbol u Europi otpora ponosnog i suverenog naroda protiv pritisaka’, rekla je Le Pen, čelnica francuskog Nacionalnog okupljanja, na skupu euroskeptičnih lidera u Budimpešti, prenosi Guardian.

‘Mađarska je taj status postigla pod vodstvom premijera Viktora Orbána’, dodala je, pohvalivši njegovu ‘inteligenciju, hrabrost i viziju’.

vezane vijesti

Geert Wilders, čelnik nizozemske Stranke slobode, poručio je da je Orbán ‘pokazao što znači stajati uspravno’ te naglasio da vođa mora ‘prije svega služiti vlastitom narodu, a ne udaljenim elitama i neizabranim birokratima u Bruxellesu’.

Orbán je godinama u sukobu s Europskom unijom zbog pitanja vladavine prava, a istodobno održava bliske odnose s Moskvom, odbija slati oružje Ukrajini i protivi se njezinu članstvu u EU-u.

tportal
U kampanji poručuje da će njegova pobjeda očuvati Mađarsku kao ‘otok sigurnosti i mira’, dok protivnika Pétera Magyara prikazuje kao predstavnika Bruxellesa i Kijeva.

Ankete pokazuju da bi Magyar i njegova stranka Tisza mogli osvojiti između devet i 11 postotnih bodova više od Orbánova Fidesza na parlamentarnim izborima 12. travnja, koji se smatraju jednim od najvažnijih političkih testova u Europi ove godine.

Viktor Orban Izvor: Profimedia / Autor: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Na skupu u Budimpešti sudjelovali su i drugi desni političari, uključujući Santiaga Abascala, Andréa Venturu, Mateusza Morawieckog i Mattea Salvinija, koji je poručio da će birači odlučiti ‘s ponosom i u interesu Mađarske’.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
reforma pravosuđa

reforma pravosuđa

Meloni priznala poraz: 'Talijanski narod je odlučio'
napeti izbori

napeti izbori

Plenković o Sloveniji: 'Pričekajmo rasplet, nitko nema sigurnu većinu'
oleg butković

oleg butković

Ministar o par-nepar vožnji: 'To nije opcija'

najpopularnije

Još vijesti