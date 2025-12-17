Poljska vraća zabranjeno oružje na granice s Rusijom i Bjelorusijom: Imamo potrebe

Poljska je odlučila ponovno pokrenuti proizvodnju protupješačkih mina, prvi put nakon Hladnog rata, te ih planira rasporediti duž svoje istočne granice, a moguće ih je i izvoziti u Ukrajinu, rekao je za Reuters Pawel Zalewski, zamjenik ministra obrane

Pridružujući se širem regionalnom zaokretu, u sklopu kojeg su gotovo sve europske zemlje koje graniče s Rusijom – s izuzetkom Norveške – najavile izlazak iz globalnog sporazuma koji zabranjuje takvo oružje, Poljska želi koristiti protupješačke mine kako bi ojačala granice prema Bjelorusiji i Rusiji. ‘Zainteresirani smo za velike količine, i to što je prije moguće’, rekao je zamjenik ministra obrane Pawel Zalewski u razgovoru za Reuters. Obrambeni projekt Mine bi bile dio programa ‘Istočni štit’, obrambenog projekta usmjerenog na utvrđivanje poljskih granica s Bjelorusijom i ruskom enklavom Kalinjingradom, rekao je Zalewski.

Na pitanje bi li proizvodnja mina mogla započeti već sljedeće godine, nakon što se dovrši proces povlačenja iz Ottawske konvencije, Zalewski je odgovorio: ‘To bih jako volio. Imamo takve potrebe.’ Poljska je proces povlačenja iz Ottawske konvencije započela u kolovozu te je ranije navodila da bi, ako bude potrebno, mogla ponovno pokrenuti proizvodnju protupješačkih mina, no formalna odluka do sada nije bila donesena. Izjave Pawela Zalewskog prva su službena potvrda iz Varšave da će se u taj potez doista ići. Prema podacima Landmine and Cluster Munitions Monitora, Poljska je Ujedinjenim narodima još 1995. godine priopćila da je sredinom 1980-ih odustala od proizvodnje protupješačkih mina te da je izvoz takvog oružja prestao. Državna tvrtka Belma, koja poljskoj vojsci već isporučuje nekoliko drugih vrsta mina, objavila je da će Poljska u sklopu programa ‘Istočni štit’ biti opremljena s milijunima mina kako bi osigurala svoju istočnu granicu dugu 800 kilometara. ‘Pripremamo se za poljsku potražnju koja bi mogla iznositi 5 do 6 milijuna mina svih vrsta’, rekao je za Reuters direktor Belme Jaroslaw Zakrzewski. Dodao je da, iako ministarstvo obrane još nije poslalo službenu narudžbu, tvrtka već sljedeće godine može proizvesti do 1,2 milijuna mina svih vrsta, uključujući i protupješačke mine. Belma trenutačno proizvodi oko 100.000 mina godišnje. Ministar je rekao da će isporuka mina Ukrajini ovisiti o proizvodnim kapacitetima.