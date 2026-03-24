Davor Štern: 'Mi ne moramo brinuti jer imamo rafineriju koja je obnovljena'

Komentirao je odluku ograničavanja količine goriva koja se mogu kupiti u susjednoj Sloveniji, pri čemu je ocijenio da to predstavlja više 'ekonomski moment jer su marže kod njih na benzinskim postajama puno manje, oko 7 centi po litri'.

'Dok god ima nafte na tržištu, a nje će biti, pitanje je samo kolika će biti cijena, ali uz puni pogon rafinerije Rijeka mi sigurno možemo prebroditi ovu krizu s dovoljnim količinama derivata za sve oblike potrošača', tvrdi on, prenosi HRT .

S opskrbom nafte u Hrvatskoj ne bi trebalo biti poteškoća, smatra energetski stručnjak Davor Štern, istaknuvši da je Hrvatska jedna od rijetkih zemalja u svom okruženju koja ima naftnu luku na dobroj poziciji i rafineriju u blizini.

'Slovenija se snabdijeva isključivo derivatima, ona nema mogućnost prerade nafte koju dobiva preko luke Koper. Možda je sve povezano i s izborima te je i taj element odigrao neku ulogu, istaknuo je. Štern je pozitivno ocijenio interventne mjere Vlade Republike Hrvatske koje će ograničiti cijene rekavši da su 'pravovremene', a smatra da određeni manevarski prostor Vladi ostaje na raspolaganju čak i ako cijene energenata nastave rasti.

'Ako raste cijena derivata, rastu i prihodi od trošarine i PDV-a, prema tome u tom dijelu Vlada sigurno još ima nešto prostora da bi intervenirala u slučaju daljnjeg povećanja cijena, za kojeg se nadamo da neće doći', rekao je.

Trenutna cijena nafte još nije povijesno rekordna

Situacija između SAD-a i Irana ostaje nejasna s obzirom na nedavne izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da je pregovarao s iranskom stranom, što je Teheran demantirao, te njegovom odgodom napada na iransku energetsku infrastrukturu za još pet dana.

'Nadajmo se da će tu biti nekog dogovara, a ako se to dogovori onda će se Izrael morati suzdržati od daljnjih napada i praktički biti uz SAD s kojima su zajedno i počeli ove ratne operacije', kazao je. S obzirom na to da se može često čuti kako je trenutačna globalna energetska kriza najveća u povijesti ostaje otvoreno pitanje da li to znači da će i cijene nafte dosegnuti najveće cijene u povijesti.

'Ja mislim da su već cijene u povijesti bile visoke. Najviše su bile u četvrtom kvartalu 2008. godine i iznosile 147 dolara, a tada je dolar bio još moćniji, to bi bilo današnjih 155 ili 160 dolara po barelu. To je bilo najviše što smo vidjeli, međutim to je jako kratko trajalo', naglasio je.

Kriza bi mogla potrajati zbog oštećene infrastrukture

Trenutačna situacija izgleda kao da bi se mogla dulje održati, smatra Štern, istaknuvši oštećene naftovode i sustave ukrcajnih luka, ali i rafinerije u području Zaljeva.

'To su zemlje koje su izvozile veće količine derivata. Tu bi moglo doći do dugotrajnijeg zastoja u derivatima, ali mislim da mi ne moramo brinuti jer imamo rafineriju koja je obnovljena i koja bi trebala biti u punom pogonu i koja bi mogla omogućiti nesmetano snabdijevanje našeg tržišta derivatima i s time smanjiti pritisak na benzinske postaje i neku povećanu kupovinu u odnosu na ono što je bilo prije, kazao je.

Prolazak kroz Hormuški tjesnac otvoren je za određene brodove, uglavnom one iz Iranu prijateljski nastrojenih zemalja, iako je Štern istaknuo da se prolaz kroz tjesnac također može kupiti. 'Navodno se plaća za prolaz kroz Hormuški tjesnac što je nečuveno do sada jer se plaća prolaz kroz Suez i Panamu. Još ako Huti to čuju i počnu naplaćivati prolaz kroz Bab-el-Mandeb moglo bi doći do jedne nove kvalifikacije u svjetskom pomorstvu tako da se plaća prolaz otvorenim morem', poručio je.