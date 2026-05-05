Bugarska predsjednica mandat za sastav vlade dala Radevu: Uvjerljivo je pobijedio

Napredna Bugarska osvojila je 44,7 posto glasova i mogla bi vladati sama, iako nije isključila koaliranje s proeuropskim blokom i manjom strankom. Proeuropska koalicija Nastavljamo promjene-demokratska Bugarska dobila je 13,2 posto, a donedavno vladajuća stranka GERB bivšeg premijera Bojka Borisova 13,4 posto glasova.

Rezultat koji je nadmašio predizborne ankete jedna je od najuvjerljivijih pobjeda neke bugarske stranke i mogao bi okončati razdoblje političke nestabilnosti koja je dovela do osam izbora u posljednjih pet godina.

Izbori su bili raspisani nakon što je prethodna vlada prošlog prosinca pokušala progurati kontroverzni proračun, što je izazvalo masovne prosvjede koje je Radev s pozicije predsjednika podržao. Radev (62) smatra se pragmatičnim, donekle proruskim vođom koji je kritizirao sankcije EU-a i pozvao na konstruktivan dijalog s Kremljem.

Bivši pilot borbenog zrakoplova MiG-29 i vrhovni zapovjednik bugarskih zračnih snaga, protivi se bugarskoj vojnoj podršci Ukrajini.