Nastavlja se politička kriza na Kosovu: 'Kasnimo s reformama bez ikakvog razloga'

Novim se izborima produžuje politička kriza u toj najmlađoj europskoj zemlji, čija vlada veći dio prošle godine nije bila potpuno funkcionalna jer podijeljeni parlament mjesecima nije uspio izabrati predsjednika parlamenta.

"Kasnimo s reformama bez ikakvog razloga. Ne možemo si priuštiti gubitak vremena", rekla je Haxhiu, vršiteljica dužnosti predsjednika države i predsjednika parlamenta, nakon sastanka s političkim čelnicima.

Zastupnici su imali rok do ponoći u utorak da izaberu predsjednika nakon što je mandat Vjose Osmani istekao ranije ovog mjeseca. Premijer Albin Kurti nije uspio osigurati podršku za svog kandidata.

Nakon uvjerljive pobjede u prosincu, činilo se da će Kurtijeva stranka Vetevendosje biti spremna prekinuti višemjesečni politički zastoj.