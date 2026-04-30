Nastavlja se politička kriza na Kosovu: 'Kasnimo s reformama bez ikakvog razloga'

I.H./Hina

30.04.2026 u 17:54

Izvor: EPA / Autor: Georgi Licovski
Vršiteljica dužnosti predsjednika Kosova Albulena Haxhiu u četvrtak je raspisala prijevremene izbore za 7. lipnja, treće u nešto više od godinu dana nakon što parlament nije uspio izabrati novog šefa države

Novim se izborima produžuje politička kriza u toj najmlađoj europskoj zemlji, čija vlada veći dio prošle godine nije bila potpuno funkcionalna jer podijeljeni parlament mjesecima nije uspio izabrati predsjednika parlamenta.

"Kasnimo s reformama bez ikakvog razloga. Ne možemo si priuštiti gubitak vremena", rekla je Haxhiu, vršiteljica dužnosti predsjednika države i predsjednika parlamenta, nakon sastanka s političkim čelnicima.

Zastupnici su imali rok do ponoći u utorak da izaberu predsjednika nakon što je mandat Vjose Osmani istekao ranije ovog mjeseca. Premijer Albin Kurti nije uspio osigurati podršku za svog kandidata.

Nakon uvjerljive pobjede u prosincu, činilo se da će Kurtijeva stranka Vetevendosje biti spremna prekinuti višemjesečni politički zastoj.

Prodaja pasa u EU-u vrijedi 1,5 milijardi eura, većina ode na crno tržište: 'Vidimo zastrašujuće posljedice'
EU hladno odbila ubrzani ulazak Ukrajine, ali nudi druge pogodnosti: 'Članstvo nije moguće'
Bilijun dolara ili 25 milijardi: Koliko je Ameriku zapravo dosad koštao rat u Iranu?

