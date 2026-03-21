iranska kriza

Britanci kažu da njihove baze na Cipru neće biti korištene za ofenzivne akcije

V. B./Hina

21.03.2026 u 19:30

Keir Starmer, britanski premijer Izvor: EPA / Autor: NEIL HALL/POOL
Britanija neće koristiti svoje baze na Cipru za bilo kakve ofenzivne operacije u iranskoj krizi, rekao je u subotu glasnogovornik ciparske vlade, navodeći telefonski razgovor između britanskog premijera Keira ⁠Starmera i ciparskog predsjednika Nikosa Kristodulidesa

"Britanski premijer ponovio je .. da je sigurnost Republike Cipar ključna za Veliku Britaniju i u tu svrhu donesena je odluka o jačanju načina koja doprinose već postojećim preventivnim mjerama", rekao je glasnogovornik u pisanoj izjavi.

"Na kraju, premijer je ponovio da se britanske baze na Cipru neće koristiti ni za kakve ofenzivne vojne operacije."

Dron iranskog tipa Šahed prouzročio je manju štetu kada je 2. ožujka pogodio objekte u britanskoj zračnoj bazi Akrotiri na jugu Cipra, a kasnije su presretnuta još dva.

Nije bilo daljnjih poznatih sigurnosnih incidenata.

Britanija je zadržala suverenitet nad dvije baze na otoku kada je 1960. godine dodijelila neovisnost svojoj koloniji.

Iran napao Dimonu: Grad na jugu Izraela ima jedan od najčuvanijih objekata

  • 22:01

    Ako Trumpu ovo uspije... Američka vojska već tjedan dana napada otok Harg, pojas dug osam kilometara kroz koji prolazi sav iranski izvoz nafte. S druge strane, Teheran u tom području ima čitav niz vojnih baza pomoću kojih kontrolira sjevernu stranu tjesnaca, a samim time i energetske tokove. Donosimo više o geostrateškom značenju iranskog dijela Perzijskog zaljeva, njihovoj vojnoj doktrini u tom području, kao i mogućim scenarijima daljnjih napada na Hormuz i Harg kao središta gravitacijske moći Irana. >>>Cijeli članak<<<

  • 21:51

    G7 će poduzeti mjere  Ministri vanjskih poslova zemalja G7 priopćili su da su 'spremni poduzeti potrebne mjere za podršku globalnoj opskrbi energijom. Iran je uzvratio na američko-izraelske napade ciljajući zemlje Perzijskog zaljeva, energetsku infrastrukturu i brodarstvo kroz Hormuški tjesnac, kroz koji teku značajni dijelovi svjetskih zaliha nafte.>>>Cijeli članak<<<

  • 20:49

    Izraelske karte Izraelske obrambene snage (IDF) objavile su na društvenim mrežama kartu za koju kažu da predstavlja domet iranskih balističkih projektila. Tvrde da su prošle godine otkrili kako iranski režim namjerava razviti rakete dometa 4000 kilometara, koje predstavljaju opasnost čak i za europske zemlje >>>Cijeli članak<<<
