Britanci kažu da njihove baze na Cipru neće biti korištene za ofenzivne akcije

Britanija neće koristiti svoje baze na Cipru za bilo kakve ofenzivne operacije u iranskoj krizi, rekao je u subotu glasnogovornik ciparske vlade, navodeći telefonski razgovor između britanskog premijera Keira Starmera i ciparskog predsjednika Nikosa Kristodulidesa
"Britanski premijer ponovio je .. da je sigurnost Republike Cipar ključna za Veliku Britaniju i u tu svrhu donesena je odluka o jačanju načina koja doprinose već postojećim preventivnim mjerama", rekao je glasnogovornik u pisanoj izjavi.
"Na kraju, premijer je ponovio da se britanske baze na Cipru neće koristiti ni za kakve ofenzivne vojne operacije."
Dron iranskog tipa Šahed prouzročio je manju štetu kada je 2. ožujka pogodio objekte u britanskoj zračnoj bazi Akrotiri na jugu Cipra, a kasnije su presretnuta još dva.
Nije bilo daljnjih poznatih sigurnosnih incidenata.
Britanija je zadržala suverenitet nad dvije baze na otoku kada je 1960. godine dodijelila neovisnost svojoj koloniji.