Iran prijeti: Trump neće moći ni iznijeti lijesove svojih vojnika iz naše zemlje

Iranski izvor zaprijetio je Donaldu Trumpu 'iznenađenjem' ako pošalje kopnene snage na otok Harg, prenose iranski državni mediji.

Pritom se misli na kopnenu operaciju , s obzirom na to da su američke snage već izvodile zračne udare na otok. Prijetnja je znakovita jer Huti, koje je Iran ranije koristio kao glavne izvršitelje svoje strategije za ugrožavanje plovidbe u tjesnacu i Crvenom moru, još nisu ušli u sukob, piše novinska agencija Tasnim pozivajući se na iranske dužnosnike.

Državna novinska agencija Tasnim objavila je izjave neimenovanog izvora kao odgovor na izvješća da SAD razmatra zauzimanje ili blokadu tog otoka.

Izvor je navodno rekao: 'Ako terorist Trump napravi takvu pogrešku, pripremit ćemo mu iznenađenje na način da neće moći ni iznijeti lijesove svojih vojnika iz naše zemlje.'

Iran je od početka rata više puta prijetio SAD-u i Izraelu, dok istodobno provodi uzvratne napade diljem Bliskog istoka.

Prošlog tjedna SAD je bombardirao vojne objekte na tom malom otoku u Perzijskom zaljevu – kroz koji prolazi oko 90 posto iranskog izvoza nafte – ali nije gađao naftnu infrastrukturu.

Tasnim također navodi da je izvor zaprijetio i širim regionalnim odgovorom u slučaju napada na otok.