invazija na harg

Iran prijeti: Trump neće moći ni iznijeti lijesove svojih vojnika iz naše zemlje

V. B.

21.03.2026 u 18:11

Tjesnac Bab el Mandeb
Tjesnac Bab el Mandeb Izvor: Screenshot / Autor: screenshot
Iran je zaprijetio da će ugroziti plovidbu u tjesnacu Bab el Mandeb ako Sjedinjene Države izvedu 'vojni napad' na strateški i gospodarski važan otok Harg

Pritom se misli na kopnenu operaciju, s obzirom na to da su američke snage već izvodile zračne udare na otok. Prijetnja je znakovita jer Huti, koje je Iran ranije koristio kao glavne izvršitelje svoje strategije za ugrožavanje plovidbe u tjesnacu i Crvenom moru, još nisu ušli u sukob, piše novinska agencija Tasnim pozivajući se na iranske dužnosnike.

Iznenađenje za Trumpa

Iranski izvor zaprijetio je Donaldu Trumpu 'iznenađenjem' ako pošalje kopnene snage na otok Harg, prenose iranski državni mediji.

Državna novinska agencija Tasnim objavila je izjave neimenovanog izvora kao odgovor na izvješća da SAD razmatra zauzimanje ili blokadu tog otoka.

Izvor je navodno rekao: 'Ako terorist Trump napravi takvu pogrešku, pripremit ćemo mu iznenađenje na način da neće moći ni iznijeti lijesove svojih vojnika iz naše zemlje.'

Iran je od početka rata više puta prijetio SAD-u i Izraelu, dok istodobno provodi uzvratne napade diljem Bliskog istoka.

Prošlog tjedna SAD je bombardirao vojne objekte na tom malom otoku u Perzijskom zaljevu – kroz koji prolazi oko 90 posto iranskog izvoza nafte – ali nije gađao naftnu infrastrukturu.

Tasnim također navodi da je izvor zaprijetio i širim regionalnim odgovorom u slučaju napada na otok.

Hormuški tjesnac mogao bi biti epicentar sukoba između Irana i SAD-a
Hormuški tjesnac Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia

Iran napao Dimonu: Grad na jugu Izraela ima jedan od najčuvanijih objekata

  • 22:01

    Ako Trumpu ovo uspije... Američka vojska već tjedan dana napada otok Harg, pojas dug osam kilometara kroz koji prolazi sav iranski izvoz nafte. S druge strane, Teheran u tom području ima čitav niz vojnih baza pomoću kojih kontrolira sjevernu stranu tjesnaca, a samim time i energetske tokove. Donosimo više o geostrateškom značenju iranskog dijela Perzijskog zaljeva, njihovoj vojnoj doktrini u tom području, kao i mogućim scenarijima daljnjih napada na Hormuz i Harg kao središta gravitacijske moći Irana. >>>Cijeli članak<<<

  • 21:51

    G7 će poduzeti mjere  Ministri vanjskih poslova zemalja G7 priopćili su da su 'spremni poduzeti potrebne mjere za podršku globalnoj opskrbi energijom. Iran je uzvratio na američko-izraelske napade ciljajući zemlje Perzijskog zaljeva, energetsku infrastrukturu i brodarstvo kroz Hormuški tjesnac, kroz koji teku značajni dijelovi svjetskih zaliha nafte.>>>Cijeli članak<<<

  • 20:49

    Izraelske karte Izraelske obrambene snage (IDF) objavile su na društvenim mrežama kartu za koju kažu da predstavlja domet iranskih balističkih projektila. Tvrde da su prošle godine otkrili kako iranski režim namjerava razviti rakete dometa 4000 kilometara, koje predstavljaju opasnost čak i za europske zemlje >>>Cijeli članak<<<
Hajdaš Dončić: Imamo državu na autopilotu i umjetnoj inteligenciji zvanoj Andrej Plenković
Cijena zlata zabilježila najveći tjedni pad od 1983. godine

