Iran napao UAE: Udar projektilima i dronovima

Ujedinjeni Arapski Emirati objavili su da su trenutačno pod napadom iranskih projektila i bespilotnih letjelica. Na društvenim mrežama ministarstvo obrane i tijelo za upravljanje izvanrednim situacijama upozorili su da su sustavi protuzračne obrane aktivirani
Građanima je poručeno da ostanu na sigurnim mjestima. Ministarstvo obrane dodatno je navelo:
'Protuzračna obrana UAE-a trenutačno se suočava s napadima projektila i nadolazećih bespilotnih letjelica iz Irana, a ministarstvo obrane potvrđuje da su zvukovi koji se čuju u različitim dijelovima zemlje posljedica presretanja balističkih projektila od strane sustava protuzračne obrane te presretanja dronova i lutajućih ubojnih sredstava od strane borbenih zrakoplova.'