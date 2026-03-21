Iran napao UAE: Udar projektilima i dronovima

V. B.

21.03.2026 u 19:04

Iranski napad dronovima Izvor: Profimedia / Autor: JACK GUEZ / AFP
Ujedinjeni Arapski Emirati objavili su da su trenutačno pod napadom iranskih projektila i bespilotnih letjelica. Na društvenim mrežama ministarstvo obrane i tijelo za upravljanje izvanrednim situacijama upozorili su da su sustavi protuzračne obrane aktivirani

Građanima je poručeno da ostanu na sigurnim mjestima. Ministarstvo obrane dodatno je navelo:

'Protuzračna obrana UAE-a trenutačno se suočava s napadima projektila i nadolazećih bespilotnih letjelica iz Irana, a ministarstvo obrane potvrđuje da su zvukovi koji se čuju u različitim dijelovima zemlje posljedica presretanja balističkih projektila od strane sustava protuzračne obrane te presretanja dronova i lutajućih ubojnih sredstava od strane borbenih zrakoplova.'

vezane vijesti

Iran napao Dimonu: Grad na jugu Izraela ima jedan od najčuvanijih objekata

  • 22:01

    Ako Trumpu ovo uspije... Američka vojska već tjedan dana napada otok Harg, pojas dug osam kilometara kroz koji prolazi sav iranski izvoz nafte. S druge strane, Teheran u tom području ima čitav niz vojnih baza pomoću kojih kontrolira sjevernu stranu tjesnaca, a samim time i energetske tokove. Donosimo više o geostrateškom značenju iranskog dijela Perzijskog zaljeva, njihovoj vojnoj doktrini u tom području, kao i mogućim scenarijima daljnjih napada na Hormuz i Harg kao središta gravitacijske moći Irana. >>>Cijeli članak<<<

  • 21:51

    G7 će poduzeti mjere  Ministri vanjskih poslova zemalja G7 priopćili su da su 'spremni poduzeti potrebne mjere za podršku globalnoj opskrbi energijom. Iran je uzvratio na američko-izraelske napade ciljajući zemlje Perzijskog zaljeva, energetsku infrastrukturu i brodarstvo kroz Hormuški tjesnac, kroz koji teku značajni dijelovi svjetskih zaliha nafte.>>>Cijeli članak<<<

  • 20:49

    Izraelske karte Izraelske obrambene snage (IDF) objavile su na društvenim mrežama kartu za koju kažu da predstavlja domet iranskih balističkih projektila. Tvrde da su prošle godine otkrili kako iranski režim namjerava razviti rakete dometa 4000 kilometara, koje predstavljaju opasnost čak i za europske zemlje >>>Cijeli članak<<<
