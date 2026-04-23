Brat Benjamina Netanyahua održao predavanje studentima u Zagrebu

M. Šu.

23.04.2026 u 20:46

Benjamin i Iddo Netanyahu, arhiva Izvor: Profimedia / Autor: GALI TIBBON / AFP / Profimedia
Iddo Netanyahu, brat izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, u četvrtak je boravio u Zagrebu, gdje je na Fakultetu političkih znanosti održao predavanje studentima

Na fakultet je stigao na poziv profesora Borisa Havela, u sklopu kolegija ‘Oriental Jews and Arabs in the Time of Zionism’. Prema dostupnim informacijama, njegov dolazak nije bio unaprijed najavljen na službenim kanalima fakulteta, piše Jutarnji list.

Netanyahu je na FPZG stigao uz pratnju zaštitara, a nakon predavanja napustio je prostor fakulteta u vozilu, u društvu izraelskog veleposlanika u Hrvatskoj Garyja Korena.

vezane vijesti

Kolegij u okviru kojeg je održano predavanje bavi se odnosima Židova i Arapa na Bliskom istoku od kraja 19. stoljeća i pojave cionizma do danas.

Iddo Netanyahu po struci je liječnik i dramaturg, a u javnosti je poznat i po svojim istupima o sigurnosnim i političkim pitanjima na Bliskom istoku. Prošle godine boravio je u Banjoj Luci, gdje je promovirao svoj roman ‘Itamar K.’, a tom je prilikom izazvao pozornost izjavom u kojoj je pogrešno naveo grad u kojem se nalazi.

vezane vijesti

dalekometni projektili

Američka mornarica gomila 'ubojice brodova': Pentagon ulaže milijarde u novo oružje
nakon državljanstva

Misterij u Albaniji: Bivši gradonačelnik New Yorka sada i službeno stanovnik Tirane. Pitanje je - zašto?
pregovori vise o koncu

Izrael: Čekamo signal SAD-a, vratit ćemo Iran u kameno doba

