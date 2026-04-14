Netanyahu žestoko napao Europu: 'Mi to nećemo zaboraviti'

U govoru je Netanyahu ustvrdio kako je današnja Europa ‘pogođena dubokom moralnom slabošću’ te poručio da Izrael sada brani kontinent ‘koji je toliko toga zaboravio od Holokausta’. Optužio je europske države da ‘gube kontrolu nad vlastitim identitetom, vrijednostima i odgovornošću za obranu civilizacije od barbarstva’, prenosi Times of Israel.

‘Europa od nas ima mnogo toga za naučiti’, rekao je, ‘osobito temeljnu lekciju o jasnoj moralnoj razlici između dobra i zla, koja u presudnim trenucima zahtijeva da se borimo za dobro, za život.’ Dodao je kako Izrael, za razliku od Europe, ‘neće zaboraviti tu vječnu odgovornost’.

‘Zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama s kojima gradimo saveze o kojima će se tek govoriti, branimo sebe, ali i cijeli svijet’, rekao je Netanyahu, naglasivši da ‘Izrael stoji uz SAD na čelu slobodnog svijeta’.

Govoreći o vojnim operacijama, ustvrdio je da su dvije zemlje u protekloj godini ‘zadale razoran udarac zlom režimu u Iranu’. Dodao je kako bi, da nisu djelovali protiv iranskih nuklearnih i vojnih ciljeva, ‘imena Natanz, Fordow, Isfahan i Parchin vjerojatno bila upamćena s vječnim strahom, baš poput Auschwitza, Treblinke, Majdaneka i Sobibora’.