Netanyahu žestoko napao Europu: 'Mi to nećemo zaboraviti'

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu oštro je kritizirao Europu, u trenutku kada je Izrael obilježio Dan sjećanja na Holokaust. Zbog aktualnih sukoba s Iranom i libanonskim Hezbolahom, središnja ceremonija u memorijalnom centru Yad Vashem unaprijed je snimljena
U govoru je Netanyahu ustvrdio kako je današnja Europa ‘pogođena dubokom moralnom slabošću’ te poručio da Izrael sada brani kontinent ‘koji je toliko toga zaboravio od Holokausta’. Optužio je europske države da ‘gube kontrolu nad vlastitim identitetom, vrijednostima i odgovornošću za obranu civilizacije od barbarstva’, prenosi Times of Israel.
‘Europa od nas ima mnogo toga za naučiti’, rekao je, ‘osobito temeljnu lekciju o jasnoj moralnoj razlici između dobra i zla, koja u presudnim trenucima zahtijeva da se borimo za dobro, za život.’ Dodao je kako Izrael, za razliku od Europe, ‘neće zaboraviti tu vječnu odgovornost’.
‘Zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama s kojima gradimo saveze o kojima će se tek govoriti, branimo sebe, ali i cijeli svijet’, rekao je Netanyahu, naglasivši da ‘Izrael stoji uz SAD na čelu slobodnog svijeta’.
Govoreći o vojnim operacijama, ustvrdio je da su dvije zemlje u protekloj godini ‘zadale razoran udarac zlom režimu u Iranu’. Dodao je kako bi, da nisu djelovali protiv iranskih nuklearnih i vojnih ciljeva, ‘imena Natanz, Fordow, Isfahan i Parchin vjerojatno bila upamćena s vječnim strahom, baš poput Auschwitza, Treblinke, Majdaneka i Sobibora’.
Napad na Merza
Nekoliko sati kasnije, ministar financija Bezalel Smotrich ponovio je kritike Europe, napavši njemačkog kancelara Friedricha Merza zbog upozorenja Izraelu protiv ‘de facto aneksije’ Zapadne obale.
‘Uoči Dana sjećanja na Holokaust, njemački kancelar trebao bi pognuti glavu i tisuću puta se ispričati u ime Njemačke, umjesto da se usuđuje nama držati lekcije o moralu i načinu na koji se trebamo nositi s nacistima našeg vremena’, poručio je Smotrich na društvenoj mreži X.
Predsjednik Isaac Herzog u svom je govoru pozvao na nacionalno jedinstvo, naglasivši da Izrael nije nastao iz pepela Holokausta ‘da bi ga progutao plamen razdora’. Upozorio je i na trajne prijetnje iz Irana i savezničkih skupina koje ciljaju civile, pozvavši svjetske lidere da prijeđu s riječi na konkretne poteze u borbi protiv antisemitizma ‘prije nego što bude prekasno’. Zaključio je kako će Izrael nastaviti čuvati sjećanje na Holokaust i nakon što posljednji preživjeli odu.
Iako je središnja ceremonija u Yad Vashemu ove godine unaprijed snimljena zbog osjetljive sigurnosne situacije, diljem zemlje održavaju se lokalna obilježavanja, kao i brojna okupljanja u domovima na kojima preživjeli svjedoče o svojim iskustvima.