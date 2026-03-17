Bliskom istoku prijeti još veći kaos: Sirija pod pritiskom SAD-a da uđe u Libanon

SAD traži od Sirije da razmotri slanje snaga u istočni Libanon kako bi pomogla u razoružavanju Hezbollaha, no vlasti u Damasku zasad oklijevaju zbog straha od širenja sukoba i jačanja sektaških napetosti, navodi više izvora upoznatih s razgovorima

Prijedlog odražava pojačane napore usmjerene na slabljenje Hezbollaha, koji je početkom ožujka otvorio vatru prema Izraelu u znak potpore Iranu, nakon čega je uslijedila izraelska ofenziva u Libanonu. Ideja o mogućoj sirijskoj operaciji razmatrana je još prošle godine, a ponovno je aktualizirana uoči i nakon početka američko-izraelskog rata protiv Irana. Reuters je razgovarao s deset izvora, uključujući sirijske dužnosnike i savjetnike, zapadne diplomate i obavještajne izvore. Svi navode da sirijska vlast oprezno razmatra mogućnost prekogranične operacije, ali zasad ostaje suzdržana.

Američki State Department nije želio komentirati ‘privatne diplomatske komunikacije’. Libanonsko predsjedništvo poručilo je da nije zaprimilo nikakvu službenu obavijest o takvim razgovorima. Predsjednik Joseph Aoun razgovarao je sa sirijskim predsjednikom Ahmedom al-Šaraom, koji je naglasio da Sirija poštuje suverenitet Libanona i nema planove za intervenciju. Sirija je od početka veljače rasporedila raketne sustave i tisuće vojnika uz granicu s Libanonom, navodeći da je riječ o obrambenim mjerama. Damask, prema izvorima, procjenjuje da bi takva operacija nosila ozbiljne rizike, uključujući moguće raketne napade Irana i destabilizaciju kroz pobune među šijitskim manjinama. Zapadni diplomati potvrđuju da je Washington dao zeleno svjetlo za potencijalnu operaciju, no sirijsko vodstvo strahuje da bi ulazak u Libanon mogao dodatno pogoršati odnose i sigurnosnu situaciju.