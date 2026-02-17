Reuters: Prekid vatre u dijelu Sirije donio mir, no neka pitanja ostaju

Sporazum o prekidu vatre u sjeveroistočnoj Siriji donio je mir, ali i neka bitna pitanja ostavio neriješenima dok Kurdi nastoje zadržati dio ovlasti unatoč znatno oslabljenoj poziciji nakon brzog napredovanja snaga središnje vlade, piše u analizi Reuters

Napredak dogovora testira sposobnost novih sirijskih čelnika da stabiliziraju naciju razorenu četrnaestogodišnjim ratom, nakon nekoliko valova nasilja u kojima su se sukobili s manjinskim skupinama koje su sumnjičave prema vladi predvođenoj islamistima.

Borba za sjeveroistok Sirije donijela je najveću promjenu u kontroli teritorija otkad je bivši vođa Bašar al-Asad svrgnut u prosincu 2024. godine. Nakon mjeseci zastoja, Damask je zauzeo velike dijelove teritorija pod kontrolom Sirijskih demokratskih snaga (SDF) predvođenih Kurdima prije nego što je pristao na plan koji predviđa integraciju njihove preostale enklave u državu. Preliminarni koraci od sporazuma potpisanog 29. siječnja idu glatko - mali kontingenti vladinih snaga raspoređeni su u dva grada pod kurdskom upravom, borci su se povukli s linija bojišnice, a Damask je u petak objavio imenovanje regionalnog guvernera kojeg su nominirali Kurdi.

Međutim, desetak vladinih i kurdskih dužnosnika reklo je da ključna pitanja tek trebaju biti riješena, uključujući točno preciziranje načina integracije boraca SDF-a, sudbinu njihova teškog naoružanja i dogovore oko graničnog prijelaza s Irakom koji je bio slamka spasa za SDF. Zasad SDF čvrsto drži područja koja još uvijek kontrolira. No pitanje kolike će ovlasti SDF zadržati tek čeka odgovor, rekao je Noah Bonsey iz Međunarodne krizne skupine. Rekao je da daljnji napredak u provedbi dogovora trenutačno izgleda kao najvjerojatniji scenarij, "ali rizik od pogrešnih koraka, a time u konačnici i rizik od ponovne eskalacije i dalje je visok." Washington zadovoljan napretkom, poziva na fleksibilnost Predsjednik Ahmed al-Šara time je vratio gotovo cijelu Siriju pod središnju kontrolu. Zapadni dužnosnik, koji je želio ostati neimenovan, rekao je da je Washington, koji je ovog tjedna povukao dio snaga iz Sirije, uključujući stratešku bazu Al-Tanf u blizini granice s Jordanom i Irakom, zadovoljan napretkom prema integraciji te je pozvao Šaru da bude što fleksibilniji prema zahtjevima SDF-a. SAD je savjetovao izbjegavanje zauzimanja tvrdog stava kao znak dobre volje, budući da je određeni stupanj autonomije za Kurde poželjan sve dok ne ugrožava temeljnu potrebu za središnjom vlasti u Damasku, rekao je dužnosnik. Upitan za komentar, američki State Department uputio je na izjavu izaslanika za Siriju Toma Barracka koji je rekao da je sporazum utro put trajnom miru za sve Sirijce.