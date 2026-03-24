Umirovljeni general otkrio što misli o Davidovim praćkama: 'Sustav se gradi 5-10 godina...'

Vojni analitičar Slavko Barić istaknuo je nužnost stvaranja integriranog sustava PZO-a u Hrvatskoj. No, dodao je da bi nam trebalo dvadesetak takvih baterija i sustav za kojeg je potrebno barem 10 godina da bi se doveo u operativnu funkciju
Nakon što su proteklih tjedana u javnosti osvanule fotografije kineskih supersoničnih raketa pričvršćenih za MiG Vojske Srbije, počelo se u Hrvatskoj ozbiljnije razgovarati o protuzračnoj obrani.
Predsjednik Zoran Milanović je, komentirajući raniji posjet ministra obrane Ivana Anušića Izraelu, rekao zaklevši se u Boga da Hrvatska neće nabaviti njihov PZO sustav poznat pod nadimkom "Davidova praćka".
"Mislim da je potreban integrirani sustav protuzračne obrane Republike Hrvatske. Hoće li to biti 'Davidova praćka' ili nešto drugo je pitanje procjene. Međutim, mora se voditi ozbiljna studija o tome što je nama potrebno, s obzirom na konfiguraciju i oblik Republike Hrvatske. Davidova praćka štiti određeni objekt ili grad", poručio je za RTL Danas vojni analitičar i umirovljeni general Slavko Barić.
Tvrdi da će Hrvatskoj trebati mnogo takvih sustava, ali i popratne opreme za što bi bilo potrebno čitavo desetljeće da se dovede u operativnu funkciju.
"Mislim da bi nam trebalo najmanje dvadesetak, a pored njih trebate imati i druge sustave za zaštitu objekata, postrojbi, jedinica Hrvatske vojske, infrastrukturnih objekata. Radi se o sustavu kojeg morate graditi pet do 10 godina da biste imali nešto i morate ga uvezati s drugim podsustavima", ustvrdio je Barić.
'Kraj mora doći'
Američki predsjednik Donald Trump pohvalio se pregovorima koje vode njegovi dužnosnici, istaknuvši da su Iranci odustali od nuklearnog naoružanja te mu dali svojevrsni "dar" vezan uz Hormuški tjesnac.
"Kraj u svakom slučaju mora doći, možda ne onoliko brzo koliko smo razmišljali, ali kad se jasno pokažu ciljevi koji su trebali biti ostvareni, ili koje je predsjednik Trump stavio pod sebe, a on kaže da je ostvario ciljeve jer uništio nuklearnu industriju, odnosno program za proizvodnju nuklearnog naoružanja i balističkih raketa, u tom smislu možemo govoriti da on već može proglasiti kraj ovakvih operacija", ustvrdio je Barić i dodao:
"Nije uspio promijeniti iranski sustav i isto tako nije do kraja zadovoljio Izrael. Evidentno je, kad govorimo o potencijalu koji imaju i jedna i druga strana, onda u naredna dva tjedna mora doći do bitnog smanjenja napada s obje strane, jer rezerve, naoružanja, vojne opreme se polako tope i vrlo teško može se nadomjestiti toliko velika uporaba sustava", nastavio je.
Iran može izdržati
Dodao je da Iran može izdržati dosta dugo jer je decentralizirao linije zapovijedanja, ali i zato, jer je po njegovu mišljenju, svladao korištenje raketa i dronova.
"Iran vrlo dobro kombinira uporabu u dronova i balističkih raketa, zato i dolazi do probijanja određenih sustava zaštite u Izraelu, ali i drugim arapskim zemljama gdje su postavljeni sustavi za protuzračnu zaštitu", objašnjava Barić.
Dodao je da Iran može kontrolirati Hormuški tjesnac bez mornarice, raketa i zrakoplovstva. "Na organizaciju asimetričnog ratovanja koju su primijenili Iranci nema mogućnosti kontrole, niti bi bilo dobro da se brodovi upotrijebe u ovom dijelu u zaštiti brodova koji prevoze nafte, jer može doći do loma, zatvaranja", zaključio je analitičar.