Umirovljeni general otkrio što misli o Davidovim praćkama: 'Sustav se gradi 5-10 godina...'

Nakon što su proteklih tjedana u javnosti osvanule fotografije kineskih supersoničnih raketa pričvršćenih za MiG Vojske Srbije, počelo se u Hrvatskoj ozbiljnije razgovarati o protuzračnoj obrani.

Predsjednik Zoran Milanović je, komentirajući raniji posjet ministra obrane Ivana Anušića Izraelu, rekao zaklevši se u Boga da Hrvatska neće nabaviti njihov PZO sustav poznat pod nadimkom "Davidova praćka".

"Mislim da je potreban integrirani sustav protuzračne obrane Republike Hrvatske. Hoće li to biti 'Davidova praćka' ili nešto drugo je pitanje procjene. Međutim, mora se voditi ozbiljna studija o tome što je nama potrebno, s obzirom na konfiguraciju i oblik Republike Hrvatske. Davidova praćka štiti određeni objekt ili grad", poručio je za RTL Danas vojni analitičar i umirovljeni general Slavko Barić.

Tvrdi da će Hrvatskoj trebati mnogo takvih sustava, ali i popratne opreme za što bi bilo potrebno čitavo desetljeće da se dovede u operativnu funkciju.

"Mislim da bi nam trebalo najmanje dvadesetak, a pored njih trebate imati i druge sustave za zaštitu objekata, postrojbi, jedinica Hrvatske vojske, infrastrukturnih objekata. Radi se o sustavu kojeg morate graditi pet do 10 godina da biste imali nešto i morate ga uvezati s drugim podsustavima", ustvrdio je Barić.