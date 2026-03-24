Trump kaže da su mu Iranci dali 'vrlo značajnu nagradu': Ima veze s Hormuškim tjesnacem

24.03.2026 u 20:15

Donald Trump Izvor: EPA / Autor: AARON SCHWARTZ / POOL
Američki predsjednik Donald Trump otkrio je kako njegovi dužnosnici vode pregovore s Iranom, koji se zasad obvezao da neće imati nuklearno naoružanje

Predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da potpredsjednik J.D. Vance, državni tajnik Marco Rubio i drugi dužnosnici vode pregovore s Iranom, izražavajući optimizam da je dogovor na vidiku. Naravno, Iranci se tek trebaju oglasiti.

"Trenutno pregovaramo. Oni to rade, zajedno s Marcom, J.D.-om, s nizom ljudi koji to rade“, rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu, piše CNN.

"A s druge strane, mogu vam reći da bi željeli postići dogovor, a tko ne bi? Pogledajte, njihova mornarica je nestala, njihove zračne snage su nestale, njihove komunikacije su prekinute - to je najveći problem.

'Iranci govore razumno'

Na pitanje zašto je promijenio kurs nakon što je novinarima u Bijeloj kući u petak rekao da "[nije] želio sklopiti primirje“, predsjednik je u utorak rekao: "Činjenica je da razgovaraju s nama i da govore razumno.“

"I zapamtite, sve počinje s time da ne mogu imati nuklearno oružje, baš kao što sam rekao jučer“, rekao je Trump. "Rekao sam: 'Pa, prvo, drugo i treće je da ne mogu imati nuklearno oružje', i neće ga imati, i o tome razgovaramo. Ne želim unaprijed reći, ali složili su se da ga nikada neće imati."

Dodao je kako osobno ne vjeruje novom iranskom vodstvu. "Ubili smo svo njihovo vodstvo, a zatim su se sastali kako bi izabrali nove vođe i sve smo ih ubili. Sada imamo novu skupinu... vidjet ćemo kako će se pokazati", rekao je Trump, prenosi BBC.

Nagrada vezana uz naftu i plin

Ipak, otkrio je da su iranski pregovarači dali SAD-u "vrlo značajnu nagradu" vezanu uz naftu i plin. Poklon je povezan s Hormuškim tjesnacem, rekao je Trump ne otkrivši više detalja, no dodavši da mu je to pokazalo da "imamo posla s pravim ljudima".

Istaknuo je da su tijekom ovog sukoba UAE bili "izvrsni", a Katar "sjajan". Na ponovno pitanje koliko se nada da će mirovni sporazum s Iranom uspjeti, Trump je ponovio: "Ovaj rat je dobiven".

Američki državni tajnik za obranu Pete Hegseth je rekao da Amerikanci "pregovaraju bombama" te da "nikada u povijesti“ moderna vojna sila poput iranske nije bila tako brzo "uništena“.

