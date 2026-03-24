Trump kaže da su mu Iranci dali 'vrlo značajnu nagradu': Ima veze s Hormuškim tjesnacem

Američki predsjednik Donald Trump otkrio je kako njegovi dužnosnici vode pregovore s Iranom, koji se zasad obvezao da neće imati nuklearno naoružanje

Predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da potpredsjednik J.D. Vance, državni tajnik Marco Rubio i drugi dužnosnici vode pregovore s Iranom, izražavajući optimizam da je dogovor na vidiku. Naravno, Iranci se tek trebaju oglasiti. "Trenutno pregovaramo. Oni to rade, zajedno s Marcom, J.D.-om, s nizom ljudi koji to rade“, rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu, piše CNN. "A s druge strane, mogu vam reći da bi željeli postići dogovor, a tko ne bi? Pogledajte, njihova mornarica je nestala, njihove zračne snage su nestale, njihove komunikacije su prekinute - to je najveći problem.

'Iranci govore razumno' Na pitanje zašto je promijenio kurs nakon što je novinarima u Bijeloj kući u petak rekao da "[nije] želio sklopiti primirje“, predsjednik je u utorak rekao: "Činjenica je da razgovaraju s nama i da govore razumno.“ "I zapamtite, sve počinje s time da ne mogu imati nuklearno oružje, baš kao što sam rekao jučer“, rekao je Trump. "Rekao sam: 'Pa, prvo, drugo i treće je da ne mogu imati nuklearno oružje', i neće ga imati, i o tome razgovaramo. Ne želim unaprijed reći, ali složili su se da ga nikada neće imati." Dodao je kako osobno ne vjeruje novom iranskom vodstvu. "Ubili smo svo njihovo vodstvo, a zatim su se sastali kako bi izabrali nove vođe i sve smo ih ubili. Sada imamo novu skupinu... vidjet ćemo kako će se pokazati", rekao je Trump, prenosi BBC.