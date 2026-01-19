Bačić potpisao ugovor za gradnju zgrade u zagrebačkom Blatu: Primit će zaštićene najmoprimce

Ministarstvo graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine, Agencija za promet i posredovanje nekretninama (APN) i tvrtka Palir potpisali su ugovor o izgradnji stambene zgrade u zagrebačkom Blatu namijenjene zbrinjavanju zaštićenih najmoprimaca, vrijedne 20 milijuna eura.

"Riječ je o građevini s ukupno 152 stambene jedinice i jednim poslovnim prostorom, odnosno trgovinom. Ukupna vrijednost investicije je 20 milijuna eura, a planirani rok izgradnje 16 mjeseci. APN je osigurao zemljište, proveo sve potrebne javne nabave i osigurao sredstva za realizaciju", rekao je u ponedjeljak na potpisivanju ravnatelj APN-a Dragan Hristov. Lokacija zgrade je Fiolieva-Rastočka ulica, a početak radova očekuje se za dva do tri tjedna, dodao je Hristov. Ukupna površina zgrade iznosi 9017 metara četvornih, a imat će četiri nadzemne i jednu podzemnu etažu te 162 parkirna mjesta. Resorni ministar Branko Bačić naglasio je da je potpisani ugovor dio aktivnosti kojima se provodi izvršenje presude Europskog suda za ljudska prava (ESLJP) u slučaju "Statileo", kao i odluka Ustavnog suda. "One se odnose na jedno od neriješenih tranzicijskih pitanja iz 1990-ih, kada je bilo potrebno riješiti status zaštićenih najmoprimaca", rekao je.

Ustavni su stopirao zakon iz 2018. godine Presuda u slučaju 'Statileo' bavi se nacionaliziranim stanovima za vrijeme bivše Jugoslavije koji su dodijeljeni na korištenje trećim osobama, uz zasnivanje stanarskog prava. Taj je institut ukinut 1996. godine, a nositeljima tog prava dodijeljen je status zaštićenih najmoprimaca. Međutim, vlasnici stanova, koji su bili upisani u zemljišnim knjigama, zahtijevali su povrat svojih nekretnina. ESLJP je presudio u njihovu korist, odnosno obvezao je Hrvatsku da riješi problem povrata nacionaliziranih stanova njihovim vlasnicima. "Taj smo problem pokušali riješiti zakonom iz 2018. godine, ali on nije prošao ocjenu ustavnosti na Ustavnom sudu . Tada je sud rekao da se Hrvatska mora, u financijskom smislu, više izložiti kako bi se s jedne strane doista provela presuda ESLJP-a, a s druge strane omogućila prava zaštićenim najmoprimcima", rekao je Bačić.