U susjedstvu otkazano saslušanje Agencije za zračnu plovidbu: Cijela uprava je na bolovanju

"Obavještavamo vas da su članovi uprave trenutačno na bolovanju te iz tog razloga nisu u mogućnosti pristupiti saslušanju u terminu naznačenom u pozivu", stoji u obavijesti koja je u parlament stigla iz ureda direktora Davorina Primorca.

Javno su saslušanje zatražili članovi parlamentarnog povjerenstva za promet i komunikacija.

"Cilj javnog saslušanja je da se utvrdi zašto rukovodstvo BHANSA-e, protivno Zakonu o parlamentarnom nadzoru, odbija sudjelovati na sjednicama povjerenstva te zbog čega povjerenstvu i nakon urgencije nisu dostavljeni traženi materijali o financijskom poslovanju i zaposlenima u BHANSA, zatim da se provjeri da li BHANSA postupa sukladno zakonu o BHANSA-i te razmotri rad i poslovanje BHANSA-e u razdoblju od 1. 1. 2024. do 26. 11. 2025. godine", objavili su ranije iz tog povjerenstva.