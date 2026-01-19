U susjedstvu otkazano saslušanje Agencije za zračnu plovidbu: Cijela uprava je na bolovanju

Parlament Bosne i Hercegovine morao je otkazati najavljeno saslušanje članova Uprave Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi (BHANSA) jer su svi članovi uprave tog tijela javili kako su na bolovanju pa je ostalo nejasno tko u takvom okolnostima uopće vodi tu važnu agenciju.
"Obavještavamo vas da su članovi uprave trenutačno na bolovanju te iz tog razloga nisu u mogućnosti pristupiti saslušanju u terminu naznačenom u pozivu", stoji u obavijesti koja je u parlament stigla iz ureda direktora Davorina Primorca.
Javno su saslušanje zatražili članovi parlamentarnog povjerenstva za promet i komunikacija.
"Cilj javnog saslušanja je da se utvrdi zašto rukovodstvo BHANSA-e, protivno Zakonu o parlamentarnom nadzoru, odbija sudjelovati na sjednicama povjerenstva te zbog čega povjerenstvu i nakon urgencije nisu dostavljeni traženi materijali o financijskom poslovanju i zaposlenima u BHANSA, zatim da se provjeri da li BHANSA postupa sukladno zakonu o BHANSA-i te razmotri rad i poslovanje BHANSA-e u razdoblju od 1. 1. 2024. do 26. 11. 2025. godine", objavili su ranije iz tog povjerenstva.
Tko upravlja kad su ozbiljni problemi u zraku?
No iz BHANSA sada predlažu da se umjesto direktora Primorca i njegovih zamjenika sasluša nekog od zaposlenika.
Kako su prenijeli lokalni mediji zastupnik Edin Ramić je konstatirao kako je čudno to što baš nitko ne može doći na saslušanje.
"Zdravlje je najvažnije. Ali ako institucija koja upravlja sigurnošću tisuća letova dnevno ne može osigurati da bar jedan predstavnik uprave dođe pred parlament, tko onda upravlja kada nastupe ozbiljni problemi u zraku?", kazao je Ramić kako ga citira portal Klix.
Direktor je zet od lidera HDZ BiH
No pozadina ove priče ipak je politička a lokalni je mediji povezuju i s činjenicom da je direktor Primorac zet Dragana Čovića, lidera HDZ BiH.
Na njegovu se saslušanju inzistira uz obrazloženje kako BHANSA-a skriva podatke o plaćama i zaposlenima.
U Agenciji su to protumačili kao politički pritisak te da se u javnost plasiraju lažne informacije o plaćama.
"Ovo nije samo pitanje reputacije. Ovakvi istupi potiču odlazak stručnjaka, a njihov gubitak stvara ozbiljan sigurnosni rizik", upozorili su nakon najave da će se tražiti javno saslušanje i iznošenje podataka o poslovanju.