Mladići na liječničkim pregledima: Prođu li, MORH ih zove u vojsku

Pregledi ročnika, pozvanih na obvezno služenje vojnog roka, od ponedjeljka se održavaju u lokalnim ustanovama medicine rada diljem Hrvatske, objavilo je Ministarstvo obrane (MORH), a za popunu prvog naraštaja ročnika poslano je oko 1200 poziva na zdravstvene preglede.

Pregledi se od 19. siječnja održavaju u ustanovama medicine rada, nakon što su prošloga četvrtka počeli u zagrebačkom Zavodu za zrakoplovnu medicinu i splitskom Zavodu za pomorsku medicinu, objavio je MORH na društvenim mrežama.

Za ovu su aktivnost odabrane ustanove medicine rada u Osijeku, Požegi, Slavonskom Brodu, Dubrovniku, Pazinu, Rijeci, Gospiću i Virovitici. Troškove prijevoza snosi MORH. Zdravstveni pregled obuhvaća psihologijsko ispitivanje, opći liječnički pregled, određivanje indeksa tjelesne mase, laboratorijske pretrage krvi i urina, EKG, ispitivanje vidnih i slušnih sposobnosti, kao i preglede ostalih specijalista medicine te druge dijagnostičke pretrage i preglede, prema indikaciji.

Sposobnima pozivi u veljači Od novaka se traži da na pregled donesu svu medicinsku dokumentaciju relevantnu za utvrđivanje njihova zdravstvenog stanja. Novaci ocijenjeni sposobnima za vojnu službu, pozive za služenje temeljnog vojnog osposobljavanja zaprimit će tijekom veljače, dok se početak obuke očekuje početkom ožujka u vojarnama u Kninu, Slunju i Požegi. U prvom naraštaju planiran je raspored do 800 ročnika na te tri vojne lokacije.

MORH očekuje 4000 ročnika godišnje MORH očekuje da će na godišnjoj razini obuku proći pet naraštaja po 800 kandidata, odnosno godišnje oko 4000 ročnika, a poručuje da će osigurati kapacitete i za veći broj onih koji žele služiti temeljno vojno osposobljavanje, ako za to bude potrebe. Mladići koji ne žele ići na temeljno vojno osposobljavanje mogu, u skladu sa Zakonom o obrani, iskazati prigovor savjesti i obavljati civilnu službu. Temeljno vojno osposobljavanje traje dva mjeseca i obuhvaća temeljne vojničke vještine kao što su rukovanje osobnim naoružanjem i suvremenom opremom, pružanje prve pomoći, osnove samoobrane te upoznavanje s ključnim vojnim operacijama Domovinskog rata.