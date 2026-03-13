jedinica 31 MEU

Amerikanci šalju kopnene snage na Bliski istok: Stižu marinci

V. B.

13.03.2026 u 19:19

31st MEU
31st MEU Izvor: EPA / Autor: DENNIS M. SABANGAN
SAD na Bliski istok šalje ekspedicijsku jedinicu marinaca (MEU) s oko 2200 vojnika na tri amfibijska broda

Jedinica 31. MEU, koja je trajno raspoređena u Japanu, dobila je naredbu da krene prema Bliskom istoku, što ukazuje na daljnju eskalaciju rata s Iranom, javlja ABC News.

Trumpovi dužnosnici dugo su isključivali ideju slanja kopnenih trupa u regiju, ali su uglavnom izbjegavali isključiti tu mogućnost od izbijanja rata. Raspoređivanje ne znači da će se jedinica koristiti kao kopnena snaga za upotrebu u Iranu, ali nudi kopnena, amfibijska i zrakoplovna sredstva koja mogu biti dostupna vojnim zapovjednicima ako je potrebno, poručili su dužnosnici.

31. MEU uključuje i eskadrile borbenih zrakoplova F-35 te MV-22 Osprey tiltrotor letjelica.

