'Ovakvo nešto još nismo vidjeli': Kina nasamarila sve taktikom obmane vojnim dronom

Veliki kineski vojni dron posljednjih mjeseci redovito leti iznad Južnokineskog mora, ali pritom emitira lažne identifikacijske signale da bi izgledao kao druga vrsta letjelice

To uključuje i sankcionirani bjeloruski teretni avion i britanski borbeni zrakoplov Typhoon, objavio je Reuters. Vojni atašei i sigurnosni analitičari koji prate operacije smatraju da je riječ o značajnom iskoraku u kineskim taktikama tzv. sive zone te o mogućem testiranju sposobnosti obmane u slučaju invazije na Tajvan. Prema analizi Reutersa, od kolovoza su zabilježena najmanje 23 leta pod pozivnim znakom YILO4200, poznatim dugodometnim kineskim vojnim dronom, pri čemu je letjelica emitirala registracijske brojeve drugih zrakoplova.

Regionalni diplomati i analitičari navode da je riječ o novom i sofisticiranom elementu sve šire kineske prisutnosti u Južnokineskom moru i oko Tajvana, uz korištenje elektroničkog ratovanja i taktika obmane u stvarnom vremenu. Iako je malo vjerojatno da bi takvo maskiranje potpuno zavaralo kontrolore zračnog prometa ili vojne radare, moglo bi izazvati konfuziju koja troši dragocjeno vrijeme u slučaju sukoba, upozoravaju stručnjaci. 'Ovakvo nešto još nismo vidjeli', rekao je Ben Lewis, osnivač platforme otvorenih podataka PLATracker. 'Radi se o svojevrsnom testiranju obmane u stvarnom vremenu… Ne izgleda kao slučajnost.'

Lažni identiteti u zraku Na servisu Flightradar24 letovi su se najčešće prikazivali kao teretni Iljušin-62 bjeloruske kompanije Rada Airlines, ali i kao borbeni Typhoon Kraljevskog ratnog zrakoplovstva te anonimni poslovni zrakoplov. Registracijski brojevi zrakoplova temelje se na jedinstvenoj 24-bitnoj adresi koju regulira Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva (ICAO) i emitira se putem transpondera. Iako je svaka adresa jedinstvena, javno je poznata, a piloti i analitičari navode da je tehnički moguće ponovno kodirati transponder tako da emitira tuđi identitet. Podaci Flightradar24 pokazuju da je stvarni bjeloruski Il-62 u promatranom razdoblju letio pod drugim pozivnim znakom – u jednom trenutku čak istodobno s kineskim dronom koji ga je imitirao.

Operacija koja može izazvati pomutnju Letjelica polijeće iz zračne luke Qionghai Boao na Hainanu i često satima leti u obrascima nalik zvijezdi ili pješčanom satu iznad istih područja. Obavještajni analitičari kažu da profili letova odgovaraju velikim vojnim dronovima u izviđačkim misijama i pokrivaju osjetljive dijelove Južnokineskog mora. Dva od 23 analizirana leta upadala su u oči. U jednom je dron najprije emitirao kod RAF-ova Typhoona, zatim promijenio identitet još tri zrakoplova te na kraju sletio kao avion Rada Airlinesa. Sigurnosni analitičar iz Singapura Alexander Neill ocjenjuje da ovakve operacije izgledaju kao nova taktika u kineskom digitalnom arsenalu za 'zamućivanje situacije' u slučaju eskalacije. 'Ne djeluju kao klasične vježbe… sve što Kinezi mogu učiniti da unesu zabunu u razmišljanje svojih suparnika ide im u korist', rekao je Neill. Proba za Tajvan? Lewis i još trojica analitičara navode da pozivni znak YILO4200 pripada bespilotnoj letjelici Wing Loong-2 dugog dometa. Ona se uglavnom koristi za nadzor, ali može biti opremljena i za druge zadaće, uključujući precizne udare i protupodmorničke misije.