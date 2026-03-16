Američkog potpredsjednika uzrujalo pitanje novinara: 'Podržavate li Trumpov rat s Iranom?'

Američki potpredsjednik JD Vance izbjegao je u ponedjeljak izravno odgovoriti na pitanja o svojim ranijim kritikama američkog vojnog angažmana na Bliskom istoku te je rekao da vjeruje predsjedniku Donaldu Trumpu da će ‘obaviti posao’.

‘Pokušavate stvoriti razdor između članova administracije, između mene i predsjednika. Ono što predsjednik dosljedno govori još od 2015., a s čime se slažem, jest da Iran ne smije imati nuklearno oružje’, rekao je Vance novinarima u Bijeloj kući dok je stajao uz Trumpa, navodi BBC. Na dodatno pitanje ima li dvojbi oko američkog sudjelovanja u ratu protiv Irana, Vance je ponovio da vjeruje predsjedniku. ‘Vjerujem predsjedniku da će obaviti posao’, rekao je.

Dodao je i da je glavna razlika u odnosu na ranija razdoblja to što sada, prema njegovim riječima, SAD ima ‘pametnog predsjednika’. ‘U prošlosti smo imali glupe predsjednike. Vjerujem predsjedniku Trumpu da će obaviti posao, dobro raditi za američki narod i osigurati da se pogreške iz prošlosti ne ponove’, rekao je. Vance je ranije imao znatno oprezniji stav prema vojnim intervencijama. Kao senator je 2023. u autorskom tekstu napisao da je Trump bio uspješan predsjednik dijelom zato što je izbjegavao nove ratove. Godine 2024. izjavio je da rat s Iranom nije u interesu Sjedinjenih Američkih Država te da bi predstavljao ‘veliko rasipanje resursa’.

Vance, veteran američkog marinskog korpusa, upozoravao je na opasnosti sukoba s Iranom i 2020., nakon što je Trump naredio likvidaciju iranskog vojnog zapovjednika. Također su i privatne poruke iz prošlogodišnje afere ‘Signal-gate’ upućivale na njegovu skepsu prema američkim napadima na jemenske Hutiste. Mediji su posljednja dva tjedna, koliko traje vojna operacija na Bliskom istoku, primjetili da se Vance ne oglašava o ratu, a neki su pisali i da je Vance bio skeptičan prema napadima na Iran.