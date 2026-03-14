Trumpov miljenik se distancira od rata u Iranu: Situacija na terenu je kaotična

Rat između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ulazi u drugi tjedan, a američki potpredsjednik JD Vance pokušava umiriti zabrinutost da bi sukob mogao prerasti u dugotrajan rat poput onih u Iraku ili Afganistanu
U razgovoru s novinarima Vance je naglasio da se trenutna američka vojna operacija bitno razlikuje od prijašnjih ratova na Bliskom istoku jer, kako tvrdi, ima jasno definirane ciljeve, prenosi CNN.
‘Ovo nije beskonačni rat. Predsjednik je vrlo jasno definirao što želimo postići’, rekao je Vance. Prema njegovim riječima, cilj operacije nije dugotrajna okupacija ili izgradnja države, nego uništavanje ključnih prijetnji koje dolaze iz Irana. Prije svega, nuklearnog programa i raketne infrastrukture.
Kaos na terenu
Istodobno, situacija na terenu ostaje iznimno nepredvidiva. Vance je potvrdio da je novi iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei ozlijeđen u nedavnim napadima, ali je naglasio da američke vlasti još nemaju potpunu sliku o razmjerima njegovih ozljeda. ‘Nije potpuno jasno koliko je teško ozlijeđen. Očito je riječ o vrlo kaotičnom okruženju’, rekao je Vance.
Rat je započeo krajem veljače zajedničkim američko-izraelskim napadima na iranske ciljeve, nakon čega su uslijedili iranski raketni i bespilotni napadi na američke i savezničke interese u regiji.
Iako javno podržava vojnu operaciju, Vance je u početku bio oprezniji od predsjednika Donalda Trumpa kada je riječ o napadu na Iran. Sam Trump priznao je da je njegov potpredsjednik bio ‘filozofski pomalo drukčiji’ i ‘manje entuzijastičan’ prema ideji pokretanja napada.
Unatoč tome, predsjednik je naglasio da između njih nema ozbiljnog neslaganja te da su se na kraju složili oko potrebe za vojnom akcijom.
Pritisak unutar republikanskog tabora
Sukob s Iranom otvorio je i napetosti unutar Republikanske stranke. Dio konzervativnog pokreta ‘America First’, koji se godinama protivio američkim intervencijama u inozemstvu, sada se pita uklapa li se rat u Iran u tu politiku. Vance je upravo na toj ideji izgradio velik dio svoje političke karijere; često je upozoravao na opasnosti dugotrajnih ratova i prekomjernog američkog vojnog angažmana u svijetu.
No nakon početka operacije stao je uz predsjednika i sada tvrdi da je riječ o ograničenoj vojnoj akciji s jasno određenim ciljem. ‘Razumijem zašto su Amerikanci iscrpljeni nakon desetljeća ratova na Bliskom istoku’, rekao je ranije Vance. ‘Ali razlika je u tome što sada imamo predsjednika koji zna kako ostvariti američke sigurnosne ciljeve.’