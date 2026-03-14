Trumpov miljenik se distancira od rata u Iranu: Situacija na terenu je kaotična

U razgovoru s novinarima Vance je naglasio da se trenutna američka vojna operacija bitno razlikuje od prijašnjih ratova na Bliskom istoku jer, kako tvrdi, ima jasno definirane ciljeve, prenosi CNN.

‘Ovo nije beskonačni rat. Predsjednik je vrlo jasno definirao što želimo postići’, rekao je Vance. Prema njegovim riječima, cilj operacije nije dugotrajna okupacija ili izgradnja države, nego uništavanje ključnih prijetnji koje dolaze iz Irana. Prije svega, nuklearnog programa i raketne infrastrukture.

Kaos na terenu

Istodobno, situacija na terenu ostaje iznimno nepredvidiva. Vance je potvrdio da je novi iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei ozlijeđen u nedavnim napadima, ali je naglasio da američke vlasti još nemaju potpunu sliku o razmjerima njegovih ozljeda. ‘Nije potpuno jasno koliko je teško ozlijeđen. Očito je riječ o vrlo kaotičnom okruženju’, rekao je Vance.

Rat je započeo krajem veljače zajedničkim američko-izraelskim napadima na iranske ciljeve, nakon čega su uslijedili iranski raketni i bespilotni napadi na američke i savezničke interese u regiji.