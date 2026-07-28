Zvjezdarnica Zagreb organizira promatranje pomrčine Sunca

Ovu pomrčinu čini posebno zanimljivom činjenica da će se odvijati neposredno prije zalaska Sunca. Sunce će tijekom pomrčine biti vrlo nisko nad zapadnim obzorom, a u cijeloj Hrvatskoj zaći će prije nego što pomrčina dosegne svoj maksimum.

Iako se potpuna pomrčina neće vidjeti iz naše zemlje, u zapadnim dijelovima Hrvatske Mjesec će zakloniti više od 90 posto Sunčeva promjera , dok će prema istoku zemlje pomrčina biti nešto manje faze, ali i dalje vrlo dojmljiva.

Zbog toga će za uspješno promatranje biti važno odabrati mjesto s potpuno otvorenim pogledom prema zapadu ili sjeverozapadu, po mogućnosti na nekoj uzvisini.

Pomrčina će u većini hrvatskih gradova započeti između 19.25 i 19.30 sati. U Zagrebu prvi kontakt nastupa u 19.25, u Rijeci oko 19.27, u Puli 19.28, u Zadru 19.29, u Splitu 19.29, u Osijeku 19.26, a u Dubrovniku oko 19.30 sati.

Sunce će zatim zaći između 19.53 i 20.17 sati, ovisno o mjestu promatranja. Budući da će najveća faza pomrčine nastupiti tek nakon zalaska Sunca, iz Hrvatske će biti vidljiv njezin prvi dio – dovoljno dug da se uživa u ovom rijetkom prizoru. Za potpuni doživljaj pomrčine bit će potrebno otputovati u pojas potpune pomrčine koji prolazi preko Grenlanda, zapada Islanda i dijela Španjolske.

Program u Zvjezdarnici od 18 do 23 sata

Jedno od središnjih mjesta za promatranje pomrčine u Hrvatskoj bit će Zvjezdarnica Zagreb, gdje će za građane biti organiziran poseban program od 18 do 23 sata. Uoči početka pomrčine održat će se popularno predavanje o pomrčinama Sunca i sigurnom promatranju, nakon čega će posjetitelji moći pratiti pomrčinu kroz veći broj solarnih teleskopa opremljenih posebnim zaštitnim filtrima.

Istodobno će se uživo prenositi i potpuna pomrčina Sunca iz Španjolske, što će posjetiteljima omogućiti da prate cijeli tijek ovog iznimnog astronomskog događaja.

Zvjezdarnica Zagreb poziva građane da ne propuste ovu rijetku priliku. Sljedeća djelomična pomrčina Sunca vidljiva iz Hrvatske uslijediti već 2. kolovoza 2027. godine, kada će cijeli tijek pomrčine biti vidljiv iz naših krajeva. Dok za potpunu pomrčinu Sunca potrebno je pričekati 3. rujna 2081.

Važno je naglasiti da se u Sunce nikada ne smije gledati golim okom niti kroz dvogled ili teleskop bez odgovarajućih zaštitnih filtara. Za sigurno promatranje potrebno je koristiti isključivo certificirane naočale ili filtre namijenjene promatranju Sunca, jer u protivnom može doći do trajnog oštećenja vida.