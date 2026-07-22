Za ljubitelje astronomije: Europu idućeg mjeseca čeka djelomična pomrčina Sunca

Događaj počinje u Skandinaviji i Grenlandu 12. kolovoza oko 17 sati po GMT-u, a pomrčina se povećava kako se kreće kroz Europu, dosežući vrhunac između 18:15 i 18:45 sati.

Irska, Velika Britanija, Francuska, Portugal, Italija, Švicarska i Alžir su među zemljama u kojima će oko 90 posto Sunca biti prekriveno Mjesecom.

Kozmički događaj bit će djelomično vidljiv ljudima diljem Europe i iz dijelova sjeverne Afrike, dosežući čak do Ukrajine i Maroka.

Pomrčine Sunca događaju se otprilike svakih 18 mjeseci negdje na Zemlji, ali samo na vrlo specifičnim lokacijama. Za mnoge u zapadnoj Europi, ova djelomična pomrčina Sunca među najboljim je događajima te vrste do sljedećih potpunih pomrčina Sunca koje će se vidjeti u Francuskoj, Španjolskoj, Njemačkoj i Italiji 2058. i 2081. godine.

Promatrači u Španjolskoj, Grenlandu i Islandu u kolovozu će moći vidjeti sjajnu solarnu koronu oko crnog diska mladog Mjeseca.

Stručnjaci upozoravaju na promatranje događaja bez posebnih naočala za pomrčinu jer sunčane naočale ne pružaju odgovarajuću zaštitu. Kamera pametnog telefona može pomoći pri promatranju pomrčine dok su oči okrenute od Sunca, a za djecu se preporučuje korištenje metode projekcije.