Altman priznao da se 'navukao' na TikTok: 'Skrolao sam tri sata jedne subote, bilo je poput droge'

'Namjerno sam se navukao na TikTok jer sam želio nešto naučiti', rekao je Altman. Pritom je izraz 'navukao' upotrijebio kao opis vlastite navike, a ne kao medicinsku dijagnozu. Altman kaže da ga je brzo impresionirao TikTokov sustav preporuka, koji na temelju ponašanja korisnika neprestano prilagođava sadržaj prikazan u feedu.

TikTok je počeo intenzivnije koristiti dok je OpenAI razvijao Soru, aplikaciju za izradu i dijeljenje videozapisa generiranih umjetnom inteligencijom. Sora je imala personalizirani, vertikalni feed sličan TikTokovu, pa je Altman želio iz prve ruke razumjeti kako ta društvena mreža privlači i zadržava korisnike.

U početku je bio uvjeren da će aplikaciju koristiti samo nekoliko minuta prije spavanja. 'Mislio sam da je odlična. Zatim sam pomislio da je mogu kontrolirati. Govorio sam si: Zapravo je prilično zabavna, ali koristim je samo deset minuta prije spavanja kako bih se opustio i potpuno je držim pod kontrolom', ispričao je.

No deset minuta ubrzo se pretvorilo u znatno dulje sesije. 'Onda je jedne večeri to postao cijeli sat. A jedne sam subote poslijepodne ležao na kauču i skrolao otprilike tri sata', rekao je Altman. Iskustvo je opisao kao nešto u čemu je uživao dok se događalo, premda je znao da mu takva navika ne koristi. 'Znao sam da je to loše za mene, ali u tom sam trenutku stvarno uživao, poput droge', rekao je.

Kratko je uspio ograničiti korištenje na pet do deset minuta prije spavanja, ali je na kraju zaključio da ni to nema smisla. 'Nakratko sam ponovno uspostavio kontrolu i spustio korištenje na pet ili deset minuta navečer, tek toliko da se opustim prije spavanja. A onda sam jednostavno rekao: Dosta', ispričao je.

OpenAI je u međuvremenu ugasio Soru

Altmanov izlet na TikTok bio je povezan s razvojem Sore 2 i istoimene društvene aplikacije, koju je OpenAI predstavio 30. rujna 2025. Korisnici su u njoj mogli stvarati, remiksirati i dijeliti kratke videozapise generirane umjetnom inteligencijom te ih gledati u personaliziranom feedu.

Projekt je privukao pozornost, a OpenAI je krajem 2025. s Disneyjem sklopio trogodišnji ugovor koji je trebao omogućiti korištenje više od 200 likova iz franšiza Disneyja, Marvela, Pixara i Ratova zvijezda u videozapisima koje izrađuju korisnici.

Međutim, Sora nije dugo potrajala. OpenAI je u ožujku objavio da odustaje od proizvoda, a web verzija i aplikacija ugašene su 26. travnja 2026. Programsko sučelje, odnosno Sora API, trebalo bi prestati raditi 24. rujna.

Kompanija se pritom odlučila usredotočiti na druge prioritete, uključujući alate za programiranje, poslovne korisnike i razvoj naprednijih sustava umjetne inteligencije. Generiranje videozapisa zahtijeva iznimno velike računalne kapacitete, što je dodatno opterećivalo OpenAI-jevu infrastrukturu u trenutku snažnog tržišnog nadmetanja s Anthropicom, Googleom i drugim konkurentima.

Uređaj koji ne bi trebao otimati pozornost

Altman je o TikToku govorio u kontekstu razvoja nove obitelji uređaja s umjetnom inteligencijom na kojoj OpenAI radi s Jonyjem Iveom, bivšim glavnim dizajnerom Applea i jednim od ključnih ljudi iza izgleda iPhonea. OpenAI još nije otkrio kako će prvi uređaj izgledati ni čemu će točno služiti, ali kompanija ga namjerava predstaviti tijekom druge polovice 2026. Prodaja bi, prema ranijim sudskim dokumentima, mogla početi tek 2027. godine.

Altman je ranije rekao da želi razviti proizvod koji korisnike neće zatrpavati obavijestima, ikonama i drugim zahtjevima za pozornost. Korištenje današnjih pametnih telefona i aplikacija usporedio je sa šetnjom Times Squareom, uz blještava svjetla i buku.

Takav se pristup nadovezuje na cilj OpenAI-ja da uspjeh ChatGPT-a ne mjeri vremenom koje korisnici provode u aplikaciji ili brojem klikova, već time jesu li dobili ono zbog čega su je otvorili. 'Umjesto da uspjeh mjerimo vremenom provedenim u proizvodu ili klikovima, važnije nam je odlazite li nakon što ste učinili ono zbog čega ste došli', objavio je OpenAI.