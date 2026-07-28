Tradicija duga više od pola stoljeća: Sjemenka koja je obišla Mjesec izrasla u srcu New Yorka

Tijekom misije Artemis I kapsula je obišla Mjesec i vratila se na Zemlju, a iz sjemenki koje su putovale s njom poslije su uzgojene sadnice. NASA ih je podijelila školama, parkovima, muzejima, botaničkim vrtovima i drugim ustanovama diljem Sjedinjenih Država.

Riječ je o američkom likvidambru, jednoj od oko 44 vrste drveća koje rastu u Madison Square Parku. Iako se izgledom ne razlikuje mnogo od ostalih mladih stabala, njegova je sjemenka 2022. godine bila među njih tisuću koje je NASA poslala u svemir bespilotnom kapsulom Orion.

Programom mjesečevih stabala američka svemirska agencija želi zainteresirati javnost za misije Artemis, kojima se ljudi nakon više od pola stoljeća trebaju vratiti na područje Mjeseca. Direktorica hortikulture organizacije Madison Square Park Conservancy Steph Lucas prijavila se za preuzimanje jedne od sadnica 2023. godine, a NASA je odobrila zahtjev dvije godine poslije.

'Bili smo oduševljeni', rekla je Lucas za Space.com. Stablo je godinu dana raslo bez veće pozornosti javnosti te ga je park 16. srpnja službeno predstavio proslavom njegova prvog rođendana.

Tradicija koja traje od Apolla 14

Današnji program nastavlja tradiciju započetu tijekom prve ere američkih misija na Mjesec. Astronaut Stuart Smoky Roosa ponio je 1971. godine oko 500 sjemenki na misiju Apollo 14, no one nisu spuštene na površinu Mjeseca, već su kružile s njim u zapovjednom modulu.

Nakon povratka na Zemlju iz njih su uzgojene sadnice koje je NASA podijelila parkovima, školama, arboretumima i povijesnim lokacijama diljem svijeta. Postale su poznate kao prva generacija mjesečevih stabala, a na proslavi u Madison Square Parku bila je izložena i sjemenka jednog od tih stabala.

Za posjetitelje su pripremljeni vrt sa svemirskim motivima, čitanje poezije, izložba dječjih radova, rakete od pjenastog materijala i rođendanska torta za stotinjak ljudi. Na događaj je ipak došlo manje posjetitelja nego što su organizatori očekivali jer se gust dim iz velikih šumskih požara u Kanadi spustio prema New Yorku, obojio nebo narančastim nijansama i pogoršao kvalitetu zraka. Brojni stanovnici zbog zdravstvenih upozorenja ostali su u zatvorenim prostorima dok je dio okupljenih u parku nosio zaštitne maske KN95.

Klimatske promjene bile su jedan od razloga zbog kojih je Lucas za park odabrala upravo američki likvidambar. NASA je ponudila pet vrsta: duglaziju, tamjanasti bor, sekvoju, londonsku platanu i američki likvidambar.

Lucas se odlučila za likvidambar iako se njegovo prirodno područje rasprostranjenosti uglavnom nalazi nešto južnije od New Yorka. Ta vrsta dobro uspijeva u vlažnim i umjerenim uvjetima, a zbog rasta temperatura u idućim bi desetljećima mogla postati prikladnija za klimu Manhattana. 'Mislimo da će se s vremenom pokazati kao bolji izbor', rekla je Lucas.

Od gašenja požara do svemira

Prve mjesečeve sjemenke s požarima povezuje i osobna priča astronauta Stuarta Roose. Prije nego što se pridružio NASA-i radio je kao pripadnik američke šumarske službe, u jedinici čiji su se članovi padobranima spuštali u teško dostupna područja zahvaćena požarima.

Sjemenke je na put oko Mjeseca ponio kao poruku budućim generacijama i podsjetnik na povezanost svemirskih istraživanja sa životom na Zemlji. Madison Square Park Conservancy želi nastaviti tu simboliku. Nakon godine dana rasta stablo se čvrsto ukorijenilo i više mu nisu potrebni potporni kolci.

'Svemir nas nadahnjuje, zar ne? A i biljke mogu biti nadahnuće', rekla je Lucas. Promatrajući mlado stablo kroz dim koji je prekrivao Manhattan, dodala je da ono zasad dobro napreduje. 'Uvijek možemo raditi na stvaranju bolje budućnosti', zaključila je.