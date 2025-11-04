Znanstvenici razvili AI koji uči poput ljudskog mozga

Prema studiji objavljenoj u časopisu Neurocomputing, oponašanje neuronskog povezivanja mozga može znatno unaprijediti performanse umjetnih neuronskih mreža koje se koriste u generativnoj umjetnoj inteligenciji i drugim suvremenim modelima poput ChatGPT-a .

Istraživači sa Sveučilišta u Surreyu razvili su novi pristup koji poboljšava rad umjetne inteligencije oponašajući način na koji je povezan ljudski mozak.

Model nazvan Topographical Sparse Mapping povezuje svaki neuron samo s obližnjim ili funkcionalno povezanim neuronima, slično kao što ljudski mozak organizira informacije na učinkovit način. Voditelj istraživanja dr. Roman Bauer, viši predavač na Sveučilištu u Surreyu, izjavio je: 'Naš rad pokazuje da se inteligentni sustavi mogu graditi znatno učinkovitije, uz manju potrošnju energije i bez gubitka na performansama.'

Dr. Bauer je upozorio da treniranje mnogih današnjih velikih AI modela može zahtijevati više od milijun kilovatsati električne energije, što smatra neodrživim s obzirom na brzinu kojom raste primjena umjetne inteligencije. Napredna verzija ove metode ide korak dalje te uključuje biologijom nadahnut proces 'rezanja' (pruning) nepotrebnih veza unutar modela tijekom učenja, smanjujući vrijeme treninga i isporuke rezultata učinkovitijom primjenom dostupnih resursa.

Tim također istražuje mogućnost primjene ovog pristupa u razvoju neuromorfnih računala, tehnologije koja oponaša strukturu i način rada ljudskog mozga kako bi se postigla veća učinkovitost i realizam u računalnim sustavima, piše BBC.