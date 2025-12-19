Novi šef NASA-e ima ambiciozne planove: Evo što planira u prvih 20 dana mandata

Od trenutka u kojem je Isaacman nominiran, a bilo je to u siječnju, okolnosti su se promijenile i mnoge stavke iz Projekta Athena mogle bi biti prilagođene. Također, većina prijedloga zahtijevala bi odobrenje Kongresa , pa se dokument više može shvatiti kao popis ambicija, već kao konkretan operativni plan. Ipak, jasno je da Isaacman ne namjerava voditi NASA-u po ustaljenim obrascima.

Iako Gizmodo nije neovisno potvrdio autentičnost dokumenta, Keith Cowing , bivši zaposlenik NASA-e i urednik portala NASA Watch, potvrdio je da je riječ o vjerodostojnom materijalu.

U studenom je u medije procurio dokument od 62 stranice koji iznosi Isaacmanovu viziju budućnosti NASA-e. Manifest, nazvan Projekt Athena , bio je središnja tema njegova drugog saslušanja pred Senatom ranije ovog mjeseca, u kojem je potvrdio da stoji iza sadržaja dokumenta, uz napomenu da su predložene smjernice podložne promjenama. Digitalna verzija plana sada kruži internetom i jasno prikazuje njegove ciljeve za prvih 20 dana mandata.

Isaacman , pilot, astronaut i tech milijarder, službeno je preuzeo dužnost čelnika NASA-e. Na čelo agencije dolazi u trenutku velike neizvjesnosti, nakon godine obilježene ozbiljnim potresima, a pritom najavljuje i duboke promjene u načinu njezina funkcioniranja.

Dan 3: Preispitivanje radne snage i procesa

NASA se već dugo suočava s problemima učinkovitosti. Svemirske misije su iznimno složene i skupe, zbog čega su brojni projekti probili rokove i budžete. Uz sve veći pritisak da SAD održi korak s Kinom u utrci prema Mjesecu i Marsu, Isaacman najavljuje odlučne poteze.

Prema planu Projekta Athena, već trećeg dana mandata započeo bi detaljnu analizu radne snage i radnih procesa s ciljem prepoznavanja zaposlenika koji zaslužuju priznanje, ali i onih kojima je potreban napredak ili trebaju otići iz agencije.

To ne znači nužno nove masovne otkaze jer je NASA-ina radna snaga već smanjena za oko 20 posto nakon ranijih otpuštanja i programa dobrovoljnog odlaska. Ipak, dokument sugerira restrukturiranje da bi se postigla veća učinkovitost, po uzoru na poslovni sektor.

Plan uključuje traženje prijedloga za konsolidaciju rukovodstva, pojednostavljivanje organizacijske strukture, ukidanje pomoćnih i zamjeničkih funkcija, smanjenje velikih i učestalih sastanaka te privremeno ukidanje odbora i komisija koji usporavaju donošenje odluka.

Prema Marsu

Nakon što bi se, prema planu, stabiliziralo unutarnje funkcioniranje NASA-e, Isaacman želi pokrenuti Projekt Olympus. Riječ je o posebnom programu koji bi, u suradnji s industrijom i međunarodnim partnerima, imao cilj lansirati bespilotnu misiju prema Marsu 2026. godine.

Cilj je spuštanje prve infrastrukture na Mars, čime bi se postavili temelji za buduće ljudske misije. Isaacman je tijekom saslušanja priznao da je povratak američkih astronauta na Mjesec prioritet, ali vjeruje da se istovremeno može raditi i na putu prema Crvenom planetu.

Ključnu ulogu u tome imala bi ekspanzija programa nuklearnog električnog pogona, a on koristi energiju fisije umjesto klasičnog izgaranja goriva, omogućujući znatno učinkovitije letove u duboki svemir.

Konsolidacija aeronautike

Iako je NASA najpoznatija po svemirskim misijama, prvo slovo u njezinu nazivu odnosi se na aeronautiku. Taj dio agencije bavi se razvojem zrakoplovnih tehnologija u centrima poput Amesa, Armstronga, Glenna i Langleyja.

Prema Projektu Athena, Isaacman planira objediniti sve aeronautičke aktivnosti pod jedinstvenu upravu sa sjedištem u glavnom operativnom centru. Većina zrakoplovnih resursa bila bi koncentrirana u Armstrong Flight Research Centru.

Dokument također najavljuje reviziju svih programa s ciljem usmjeravanja sredstava isključivo na najsuvremenije tehnologije, što upućuje na dodatno rezanje troškova.

Hoće li Isaacman uspjeti provesti sve ove promjene u prvih 20 dana (ili uopće), ostaje otvoreno pitanje. No jasno je da planira brz i ambiciozan početak. U trenutku u kojem su očekivanja od NASA-e veća nego ikad, pritisak da se agencija brzo stabilizira i usmjeri prema novim ciljevima bit će golem.