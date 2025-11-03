Stručnjaci složni: 'Umjetna inteligencija nikad neće moći naučiti ove tri stvari'

Prema podacima McKinseyja iz 2024., oko 78 posto poduzeća već koristi umjetnu inteligenciju u nekom dijelu poslovanja. No, González-Blanco smatra da je riječ o 'prijelaznoj fazi' i da mnogi subjekti još nisu spremni za njezinu potpunu primjenu. 'Oni koji se još nisu uključili, zaostajat će za drugima', rekla je.

González-Blanco je istaknula 'vrtoglavu' brzinu razvoja umjetne inteligencije te dodala da čak i stručnjaci 'teško prate sve što se događa'. Ključ, kaže, nije slijepo uvođenje tehnologije, već njezina odgovorna i promišljena primjena u svakodnevnom poslovanju .

Na panelu su sudjelovali Elena González-Blanco García, voditeljica AI odjela za regiju EMEA u Microsoftu, Javier Mallo, direktor informatičkih sustava u Carrefouru Španjolska, te Rafael San Juan, voditelj inovacija u Iberdroli.

Umjetna inteligencija polako mijenja svijet oko nas - od energetike i maloprodaje do startupova. Na to su upozorili stručnjaci tijekom French Innovation Night u Madridu, događaja posvećenog inovacijama koji su organizirali Business France i Veleposlanstvo Francuske u Španjolskoj.

Povjerenje i rizici: pitanje zaštite podataka

Jedna od ključnih tema bila je privatnost korisnika i sigurnost podataka. Prema istraživanju Ipsos AI Monitor 2025, 40 posto Španjolaca ne vjeruje da tvrtke dovoljno štite njihove osobne informacije.

Mallo iz Carrefoura istaknuo je kako svijest o rizicima raste, ali i da bez dijeljenja određenih podataka nema napretka: 'Ako ne dijelimo informacije, ne možemo razvijati usluge. No, rizik uvijek postoji.' Dodao je da poduzeća ulažu znatne resurse u kibernetičku sigurnost, iako 'nitko ne može jamčiti potpunu zaštitu'.

González-Blanco je upozorila da strah ne smije paralizirati korisnike, ali ni opravdati neodgovorno korištenje podataka. San Juan je dodao da kriminalne skupine sve češće koriste AI u kibernetičkim napadima, pa 'borba za sigurnost ostaje stalna utrka'.

Europa i pitanje konkurentnosti

Sva trojica stručnjaka složila su se da Europa, uključujući Španjolsku, i dalje zaostaje za SAD-om i Kinom u ulaganjima u umjetnu inteligenciju. Nedostatak kapitala i prevelik oprez, upozoravaju, smanjuju globalnu konkurentnost.

'Problem nije samo u novcu, već i u pristupu – u Europi se još uvijek bojimo neuspjeha', rekla je González-Blanco. San Juan je istaknuo da se to odražava na čitav kontinent, dok je Mallo upozorio da 'nedostatak ambicije ograničava domaće inovacije'.

Prema podacima McKinseyja za 2025., samo 1 posto tvrtki tvrdi da je visoko integriralo AI u svoje poslovanje, što pokazuje koliki potencijal još uvijek nije iskorišten. Kao primjer pozitivne prakse istaknuta je francuska tvrtka Mistral, koja razvija generativne AI modele, dokazuje da 'Europa može uspjeti ako se ozbiljno usmjeri na razvoj talenta i inovacija'.

Stručnjaci su se osvrnuli i na zabrinutost da će umjetna inteligencija preuzeti ljudske poslove. Složili su se da AI može zamijeniti određene zadatke, ali ne i ljudsko znanje, iskustvo i sposobnost prosuđivanja.

'Tehnologija mijenja način na koji radimo, ali ne ukida ljudsku vrijednost', rekla je González-Blanco. San Juan je naglasio da će 'iskustvo i etika ostati nezamjenjivi', dok je Mallo dodao da budućnost leži u 'suradnji između ljudi i strojeva, ne u natjecanju'.

Što umjetna inteligencija nikada neće moći?

Na kraju panela svi su se složili oko jednog: postoje stvari koje umjetna inteligencija nikada neće moći naučiti, a to je -osjećati, voljeti i donositi odluke vođene empatijom.

'AI može sagraditi Taj Mahal, ali nikada neće znati što znači voljeti osobu koja ga gradi', rekao je San Juan. Njih troje složili su se da je prava inteligencija, ona koja razlikuje ljudska bića, i dalje u emocijama, kreativnosti i intuiciji.