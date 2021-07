Zašto je delta varijanta korone tako pogubna, hoće li uskoro postati dominantna, djeluje li cjepivo na nju? Donosimo odgovore na glavna pitanja o opasnom soju

Visoko zarazna delta varijanta koronavirusa širi se svijetom, a zbog nje sve je više i ponovnih zatvaranja, poput onog u Portugalu. Znanstveni savjetnik Bijele kuće Anthony Fauci upravo je delta soj okarakterizirao kao 'najveću prijetnju istrebljenju Covida-19'

WHO za Europu očekuje da ta varijanta postane 'dominantna' na Starom kontinentu do kolovoza.

Imaju li obojeli od delta soja teže simptome?

Iako su potrebna detaljnija istraživanja, postoje indikacije da je tako. U časopisu Lancet objavljena je studija u kojoj se promatralo oboljele u Škotskoj, gdje je ovaj soj preuzeo primat. Zabilježeno je da je broj hospitaliziranih duplo veći od onih s alfa varijantom. Među simptomima navode se glavobolje, curenje iz nosa, temperatura, otečeno grlo, kratak dah...

Štiti li cjepivo od delta soja?

Dvije doze cjepiva za covid-19 štite, čini se, od veoma zarazne delta inačice koronavirusa, objavila je u četvrtak Europska agencija za lijekove (EMA).

'Podaci koji se pojavljuju a dobiveni su od konkretnih dokaza pokazuju da dvije doze cjepiva štite od delta varijante', rekao je Marco Cavaleri, zadužen za strategiju cijepljenja u EMA-i.

Broj zaraženih covidom-19 ponovo raste u Europi od prošlog tjedna, nakon deset uzastopnih tjedana pada, priopćio je u četvrtak europski ured Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) dok se širi val zaraznije delta inačice.

Gdje je sve prisutan delta soj?

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, radi se o 95 zemalja svijeta, a velike probleme radi u Australiji gdje su ponovno pooštrene mjere u suzbijanju zaraze. Južna Koreja bilježi pak najviše novozaraženih od početka godine.

Što je delta plus soj?

Nije neuobičajeno da virus mutira i mijenja se, a upravo to primijetili su znanstvenici u Indiji, nazvavši novu pojavu - delta plus. Ova varijanta navodno je već pristutna u 11 zemalja svijeta, uključujući i SAD, no dodatna istraživanja potrebna su kako bi se utvrdilo nosi li delta plus i veće rizike i opasnosti.