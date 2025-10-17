Studija na miševima: Cjepivo protiv raka spriječilo do 88 posto agresivnih tumora

Poput cjepiva stvorenih da se spriječi razvoj bolesti koje su prouzročile virusne infekcije, novo cjepivo protiv raka djeluje tako što trenira imunosni sustav da napadne tumore kada se ponovno pojave. Ne samo da je kod 88 posto cijepljenih miševa tumor nestao (ovisno o vrsti raka), već je cjepivo smanjilo, a u nekim slučajevima i potpuno spriječilo njegovo širenje.

Studija koju su proveli istraživači sa Sveučilišta Massachusetts i Amherstu ukazuje na to da njihovo cjepivo na bazi nanočestica uspijeva učinkovito spriječiti melanom, rak gušterače i trostruko negativni rak dojke kod laboratorijskih miševa, prenosi portal Science Alert.

U prvim su testiranjima znanstvenici sa Sveučilišta Massachusetts u američkom Amherstu cijepili skupinu miševa nanočesticama koje sadrže melanomske peptide, prije nego što su nekoliko tjedana kasnije izložili testne životinje stanicama melanoma. Melanomski peptidi, nazvani su antigenom, slično kao što cjepivo protiv gripe obično sadrži dijelove inaktiviranog virusa gripe.

Formulacija je aktivirala imunosne stanice - zvane T stanice, pripremajući ih da prepoznaju i napadnu rak. Od miševa koji su primili cjepivo s nanočesticama čak 80 posto ih je preživjelo, a tumor je nestao tijekom 250 dana trajanja studije. Nasuprot tomu miševi koji nisu bili cijepljeni ili su cijepljeni tradicionalnim cjepivima razvili su tumore i podlegli su bolesti unutar sedam tjedana.

U drugom krugu testiranja tim znanstvenika koristio je općenitiji antigen - tvar nazvanu tumorski lizat, izrađenu od razgrađenih stanica raka izoliranih iz tumora. Postavljena je hipoteza po kojoj lizat može upozoriti imunosni sustav na niz tipova raka, što bi se moglo iskoristiti u preveniranju ponovne pojave tumora.

Miševi su primili ovu verziju cjepiva prije nego što su bili izloženi melanomu, gušterači ili trostruko negativnom raku dojke. Iznenadila ih je stopa odbacivanja tumora - organizam 88 posto miševa izloženih raku gušterače, 75 posto izloženih raku dojke i 69 posto onih koji su bili izloženi melanomu, odbacio je tumore.

Kada su istraživači na preživjelim miševima cijepljenim nanočesticama pokušali simulirati metastaziranje (širenje) raka ustanovili su da se bolest nije razvila.

'Inženjeringom ovih nanočestica za aktiviranje imunosnog sustava kroz višestruku aktivaciju koja se kombinira s antigenima specifičnim za rak, možemo spriječiti rast tumora s izvanrednim stopama preživljavanja', rekla je Prabhani Atukorale, docentica biomedicinskog inženjerstva na Riccio College of Engineering pri UMass Amherstu.

Njezino prethodno istraživanje pokazalo je da novi lijek na bazi nanočestica može smanjiti i ukloniti tumore raka kod miševa, a potom se pokazalo da može djelovati i preventivno.

Tim znanstvenika smatra da je ključ u takozvanome 'super adjuvantu', koji se sastoji od lipidnih nanočestica koje enkapsuliraju dva imunološka adjuvansa (supstance koje pomažu drugome sredstvu da bude efikasnije i dostavljaju ih zajedno kako bi potaknule imunosni odgovor). Treba istaknuti da je u ovoj fazi rad proveden isključivo na laboratorijskim miševima pa nema jamstva da će se rezultati uspješno prenijeti i na ljude.

No ova bi se tehnika mogla potencijalno prilagoditi i primijeniti pri kreiranju terapijskih i preventivnih procesa, pridonoseći liječenju pacijenata nakon postavljene dijagnoze te spriječiti da se rak ukorijeni među pacijentima s visokim rizikom od razvoja karcinoma. Rezultati istraživanja objavljeni su u stručnome časopisu Cell Reports Medicine.